62 people appearing in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Clarence Valley court today for criminal matters:
- ADAM WILLIAM BUNT
- ALAN NICHOLAS CAMPBELL
- ANNA RUSSELL
- ASHLEY KEVIN SCOTT
- BRADLEY HILTON FRANKS
- BRANDON BRUCE ROSS
- BRENT SLACK
- BRENTON ROBERT JARRETT
- Claire Leah FAHEY
- COURTNEY WALKER
- DALE JOHN KENNEDY
- DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
- DARREN LLOYD THOMPSON
- DYLAN BAINES
- EMILY FENSOM
- GRANT COTTEN
- IAN ANDERSON
- IAN PATRICK ROSS
- JACK BRYANT
- JACK HOLTON-PALMER
- JACOB ALEXANDER MUNRO
- JAMES GRAHAM DAWSON
- JAY LEE RYAN
- JEREMY BARRY TURNER
- JESSE HAMPSON
- JODIE ANN BUNN
- JODIE BUNN
- JOEL TODD THREADGATE
- JOHN THOMAS PEARSON
- JOSHUA EVAN POWELL
- JOSHUA MICHAEL LEE
- Kenneth Arthur Tucker
- KONAH LANCE MCGUIRE
- KYLE PATRICK BERMINGHAM
- MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
- MICHAEL JAMES SMITHWICK
- MITCHELL ZARR JOHNSON
- NATHAN ALBERT
- NEVILLE MCGRADY
- ODIN TOWERS
- RAY KENNETH BROOKS
- RICKY JOHN EDWARDS
- ROCKY FREDERICK WALKER
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SHAUN LESLIE ASHCROFT
- SKYE WILLIAMS
- STEPHEN WALKER
- TROY THOMAS LAVELLE
- VANESSA ARCHER
- WALTER GEORGE SPINK
- WILLIAM GEORGE DOUGHERTY
- WILLIAM GEORGE GORDON
- ZAC MICHAEL MCFARLANE
- Billey Peter Brian Simpson v Transport for NSW
- Chloe Wratten v Transport for NSW
- Elliot Lipschitz v Transport for NSW
- Harriet Alexandra SKAINES v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Jason Wayne O'Driscoll v Transport for NSW
- Jay Findlay v Transport for NSW
- Jeremiah O'Hara v Transport for NSW
- John McLachlan v Transport for NSW
- Sameh Ibrahim v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.