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Crime

62 people appearing in Grafton court today

Jenna Thompson
by
14th Dec 2020 12:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.    

Here is a list of everyone who is appearing in Clarence Valley court today for criminal matters:   

 

  •  ADAM WILLIAM BUNT
  •  ALAN NICHOLAS CAMPBELL
  •  ANNA RUSSELL
  •  ASHLEY KEVIN SCOTT
  •  BRADLEY HILTON FRANKS
  •  BRANDON BRUCE ROSS
  •  BRENT SLACK
  •  BRENTON ROBERT JARRETT
  •  Claire Leah FAHEY
  •  COURTNEY WALKER
  •  DALE JOHN KENNEDY
  •  DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
  •  DARREN LLOYD THOMPSON
  •  DYLAN BAINES
  •  EMILY FENSOM
  •  GRANT COTTEN
  •  IAN ANDERSON
  •  IAN PATRICK ROSS
  •  JACK BRYANT
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JACOB ALEXANDER MUNRO
  •  JAMES GRAHAM DAWSON
  •  JAY LEE RYAN
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JESSE HAMPSON
  •  JODIE ANN BUNN
  •  JODIE BUNN
  •  JOEL TODD THREADGATE
  •  JOHN THOMAS PEARSON
  •  JOSHUA EVAN POWELL
  •  JOSHUA MICHAEL LEE
  •  Kenneth Arthur Tucker
  •  KONAH LANCE MCGUIRE
  •  KYLE PATRICK BERMINGHAM
  •  MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
  •  MICHAEL JAMES SMITHWICK
  •  MITCHELL ZARR JOHNSON
  •  NATHAN ALBERT
  •  NEVILLE MCGRADY
  •  ODIN TOWERS
  •  RAY KENNETH BROOKS
  •  RICKY JOHN EDWARDS
  •  ROCKY FREDERICK WALKER
  •  RYAN WILLIAM FARNHAM
  •  SHAUN LESLIE ASHCROFT
  •  SKYE WILLIAMS
  •  STEPHEN WALKER
  •  TROY THOMAS LAVELLE
  •  VANESSA ARCHER
  •  WALTER GEORGE SPINK
  •  WILLIAM GEORGE DOUGHERTY
  •  WILLIAM GEORGE GORDON
  •  ZAC MICHAEL MCFARLANE
  • Billey Peter Brian Simpson v Transport for NSW
  • Chloe Wratten v Transport for NSW
  • Elliot Lipschitz v Transport for NSW
  • Harriet Alexandra SKAINES v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Jason Wayne O'Driscoll v Transport for NSW
  • Jay Findlay v Transport for NSW
  • Jeremiah O'Hara v Transport for NSW
  • John McLachlan v Transport for NSW
  • Sameh Ibrahim v Transport for NSW

 

Information sourced from the publicly accessible documents.         

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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