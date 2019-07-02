IN COURT: 19 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 2.
NOTE: This list is updated every day.
- DAMIAN ANTHONY CHARLES PEARCE
- LISA JANE DOMATUS
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- BRENDAN LAVIS
- PAUL JAMES DESSAIX
- STEPHEN ALLAN FULLER
- TERESA MICHELLE RYAN
- GREGORY DAVID WELSH
- ANTHONY BRIAN DAVEY
- WARREN JAMES THOMPSON
- ANTHONY CHARLES WILLIAMS
- GORDON ALLAN MARSH
- STEPHANIE BAILEY
- PAUL JAMES DESSAIX
- FRANK WOODS
- JUSTIN SHAWN JOHN SMITH
- MICHELLE DUNDAS
- CHRISTOPHER BURCHELL
- WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
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