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Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 2
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 2
Crime

IN COURT: 19 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
2nd Jul 2019 12:00 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 2.

NOTE: This list is updated every day.

  • DAMIAN ANTHONY CHARLES PEARCE
  •  LISA JANE DOMATUS
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  BRENDAN LAVIS
  •  PAUL JAMES DESSAIX
  •  STEPHEN ALLAN FULLER
  •  TERESA MICHELLE RYAN
  •  GREGORY DAVID WELSH
  •  ANTHONY BRIAN DAVEY
  •  WARREN JAMES THOMPSON
  •  ANTHONY CHARLES WILLIAMS
  •  GORDON ALLAN MARSH
  •  STEPHANIE BAILEY
  •  PAUL JAMES DESSAIX
  •  FRANK WOODS
  •  JUSTIN SHAWN JOHN SMITH
  •  MICHELLE DUNDAS
  •  CHRISTOPHER BURCHELL
  •  WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
  •  

Information sourced from the publicly accessible documents

Grafton Daily Examiner

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