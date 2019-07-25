IN COURT: 21 people facing Maclean court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 25.
- BRODIE JAMES DOYLE
- ALLAN MARK WATERS
- BRADLEY TIMOTHY CURRIE
- SCOTT ROBERT WALLIS
- THOMAS JAMES STOKES
- STAN EDWARD CEISSMAN
- BENJAMIN JOHN LARDNER
- JASON CHARLES STEPHAN
- CAMERON ROBERT BIBBY V ROADS & MARITIME SERVICES
- GRAHAM MATHEW ALLAN COLLINS
- DAMIAN JOHN CLIFFE
- JOSEPH JACK KELLY
- GLENN KULMAR
- MICHAEL COWAN
- TOSHI YANAGISAWA
- NADIA CURRIE
- NATHAN KEIGHRAN-SCOTT
- HANK WILLIAMS
- VANESSA GAIL WAGSTAFF
- COOPER MANY V ROADS & MARITIME SERVICES
- ASHLEY CANNON V NSW POLICE
Information sourced from the publicly accessible documents