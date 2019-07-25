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Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 25
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 25
Crime

IN COURT: 21 people facing Maclean court today

Jenna Thompson
by
25th Jul 2019 1:00 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 25.

 

  • BRODIE JAMES DOYLE
  • ALLAN MARK WATERS
  • BRADLEY TIMOTHY CURRIE
  • SCOTT ROBERT WALLIS
  • THOMAS JAMES STOKES
  • STAN EDWARD CEISSMAN
  • BENJAMIN JOHN LARDNER
  • JASON CHARLES STEPHAN
  • CAMERON ROBERT BIBBY V ROADS & MARITIME SERVICES
  • GRAHAM MATHEW ALLAN COLLINS
  • DAMIAN JOHN CLIFFE
  • JOSEPH JACK KELLY
  • GLENN KULMAR
  • MICHAEL COWAN
  • TOSHI YANAGISAWA
  • NADIA CURRIE
  • NATHAN KEIGHRAN-SCOTT
  • HANK WILLIAMS
  • VANESSA GAIL WAGSTAFF
  • COOPER MANY V ROADS & MARITIME SERVICES
  • ASHLEY CANNON V NSW POLICE

 

Information sourced from the publicly accessible documents

clarence crime maclean court
Grafton Daily Examiner

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