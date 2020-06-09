IN COURT: 23 People appearing in Grafton Court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 9.
- AIDEN TIMBS
- BEAU ROBBINS
- BENJAMIN JAY BAGATELLA
- BRENDAN LUKE EGGINS
- BRIDGET ROBERTS
- CHERYLEE WEBSTER
- DARRYL GEOFFREY PERKINS
- JACK BROWN
- JACOB DOLAR
- JAI NEWTON
- JAKE IAN JAWORA
- JASON DALE VITNELL
- MARTIN BERNARD COLLINS
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PETER COLIN ROWLESON
- PHILLIP LONN HURST
- RENNEE LEA FOX
- REX JAMES
- SADE AMY RENEE MCCOOMBE
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- TAMMY ANNICE WHATLEY
- THOMAS FERGUSON-GARDINER
- TYRONE JOHN CARNEY
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.