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Crime

IN COURT: 23 People appearing in Grafton Court

Jenna Thompson
by
9th Jun 2020 8:30 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 9.

  •  AIDEN TIMBS
  •  BEAU ROBBINS
  •  BENJAMIN JAY BAGATELLA
  •  BRENDAN LUKE EGGINS
  •  BRIDGET ROBERTS
  •  CHERYLEE WEBSTER
  •  DARRYL GEOFFREY PERKINS
  •  JACK BROWN
  •  JACOB DOLAR
  •  JAI NEWTON
  •  JAKE IAN JAWORA
  •  JASON DALE VITNELL
  •  MARTIN BERNARD COLLINS
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  PHILLIP LONN HURST
  •  RENNEE LEA FOX
  •  REX JAMES
  •  SADE AMY RENEE MCCOOMBE
  •  TAMMIE ANNICE WHATLEY
  •  TAMMY ANNICE WHATLEY
  •  THOMAS FERGUSON-GARDINER
  • TYRONE JOHN CARNEY

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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