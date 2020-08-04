Menu
premium_icon Subscribe Digital Edition
Login
Clarence Crime
Clarence Crime
Crime

IN COURT: 23 people facing Grafton court today

Bill North
by
4th Aug 2020 12:00 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 4.

AARON OSCAR GLASER

AARON WILFRED PETER TAYLOR

ADAM CHRISTOPHER LYALL

BLAKE MITCHELL

COREY BRETT COOPER

DAVID KENNETH JOY

DOUGLAS HOSKINS

FRANK PARESE

GARY JAMES LENNARD

JACK EDWARDS

JAMES JATTAN

JAMES KEVIN COOK

JOANNE LEE DENNY

MICHAEL ALEXANDER LOOKER

MICHAEL RAFFERTY

PETER CHRISTOPHER COLE

PETER COLIN ROWLESON

PETER MUNDAY

ROBERT BRUCE CRAMP

ROHAN GRANT

SHANE ROBERT COLLINS

TERRENCE EDWARD LAYBUTT

TROY RAYMOND DUFFIN

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

More Stories

Show More
clarence crime court list grafton court
Grafton Daily Examiner

Just In

    Just In

      Top Stories

        Clarence Valley's unsolved missing persons

        premium_icon Clarence Valley's unsolved missing persons

        Crime Remembering the stories of those still missing from the region

        Paramedic, cop bashing hotspots revealed

        premium_icon Paramedic, cop bashing hotspots revealed

        Crime Where police and paramedics are being assaulted most

        ALL ABOARD: Monster boat launched at Coffs Marina

        premium_icon ALL ABOARD: Monster boat launched at Coffs Marina

        News See inside the massive $3.3m ‘Solitary Ranger’, the most advanced Fisheries boat in...

        Activists shut down logging in State Forest

        premium_icon Activists shut down logging in State Forest

        Environment Protester tied to machines and suspended in tree during fourth action in six...