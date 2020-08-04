IN COURT: 23 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 4.
AARON OSCAR GLASER
AARON WILFRED PETER TAYLOR
ADAM CHRISTOPHER LYALL
BLAKE MITCHELL
COREY BRETT COOPER
DAVID KENNETH JOY
DOUGLAS HOSKINS
FRANK PARESE
GARY JAMES LENNARD
JACK EDWARDS
JAMES JATTAN
JAMES KEVIN COOK
JOANNE LEE DENNY
MICHAEL ALEXANDER LOOKER
MICHAEL RAFFERTY
PETER CHRISTOPHER COLE
PETER COLIN ROWLESON
PETER MUNDAY
ROBERT BRUCE CRAMP
ROHAN GRANT
SHANE ROBERT COLLINS
TERRENCE EDWARD LAYBUTT
TROY RAYMOND DUFFIN
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.