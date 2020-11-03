IN COURT: 24 people to face Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- BRENDAN JOSHUA LAVIS
- BRENDON DENNIS COOK
- BRIAN THOMAS REYNOLDS
- BRITTANY ELLANE SKINNER
- DANIEL POLLEY
- DOUGLAS HOSKINS
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- FRANK MICHAEL MARICONTE
- GARY JAMES LENNARD
- JAKE MILLS
- JAKE STEWART HARVEY
- JASON INGLEDEW
- JOANNE LEE DENNY
- JOEL ROBERT BROWNING
- JORDAN MUDDLE
- MICHAEL BONDIN
- MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
- PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
- PETER MUNDAY
- SHANE VERMEULAN
- STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
- TROY RAYMOND DUFFIN
- WALTER GEORGE SPINK
- WILLIAM MICHAEL MORRISSEY
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.