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IN COURT: 24 people to face Grafton court today

Bill North
by
3rd Nov 2020 6:26 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

  •  BRENDAN JOSHUA LAVIS
  • BRENDON DENNIS COOK
  • BRIAN THOMAS REYNOLDS
  • BRITTANY ELLANE SKINNER
  • DANIEL POLLEY
  • DOUGLAS HOSKINS
  • DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  • FRANK MICHAEL MARICONTE
  • GARY JAMES LENNARD
  • JAKE MILLS
  • JAKE STEWART HARVEY
  • JASON INGLEDEW
  • JOANNE LEE DENNY
  • JOEL ROBERT BROWNING
  • JORDAN MUDDLE
  • MICHAEL BONDIN
  • MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
  • PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
  • PETER MUNDAY
  • SHANE VERMEULAN
  • STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
  • TROY RAYMOND DUFFIN
  • WALTER GEORGE SPINK
  • WILLIAM MICHAEL MORRISSEY

Information sourced from the publicly accessible documents. 

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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