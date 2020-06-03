IN COURT: 24 people facing court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 3.
- ERIC UGLE
- JOHN DAVID ROSE
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- ROSE TAYLOR
- SUKHVINDER SINGH
- ROSEANNE FRENDIN
- SHANE VERMEULEN
- JESSICA MCDONALD
- DARREN GARDINER
- DEAN STEVEN LEAR
- OSCAR DANE SCHATZ
- JESSY JAMES BULLIVANT
- SHANE VERMEULAN
- AARON OSCAR GLASER
- JIRRAYN GOROGO-RAWSON
- KAYA WALKER
- PETER COLIN ROWLESON
- JAMES JOSEPH LAFFERTY
- KEVIN SWINDELL
- ROSEANNE FRENDIN
- JADE BEDFORD
- YVONNE ERIN BOWDEN
- CK
- JESSE TEWAA GOOD
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.