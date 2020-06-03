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Crime

IN COURT: 24 people facing court today

Jarrard Potter
by
3rd Jun 2020 7:54 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 3.

  • ERIC UGLE
  • JOHN DAVID ROSE
  • TAMMIE ANNICE WHATLEY
  • ROSE TAYLOR
  • SUKHVINDER SINGH
  • ROSEANNE FRENDIN
  • SHANE VERMEULEN
  • JESSICA MCDONALD
  • DARREN GARDINER
  • DEAN STEVEN LEAR
  • OSCAR DANE SCHATZ
  • JESSY JAMES BULLIVANT
  • SHANE VERMEULAN
  • AARON OSCAR GLASER
  • JIRRAYN GOROGO-RAWSON
  • KAYA WALKER
  • PETER COLIN ROWLESON
  • JAMES JOSEPH LAFFERTY
  • KEVIN SWINDELL
  • ROSEANNE FRENDIN
  • JADE BEDFORD
  • YVONNE ERIN BOWDEN
  • CK
  • JESSE TEWAA GOOD

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

 
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Grafton Daily Examiner

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