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IN COURT: 25 people facing Grafton court today

Bill North
by
5th Aug 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 4.

ALICE FRIDAY OCONNOR

ALLAN WALKER

AMBER GULL

ANDREW LESLIE BALE-SONNEX

DALE JEREL RIXON

DENNIS ADRIAN CURRIE

ELIZABETH ORIAMY OJULU

GLEN SHANE ANDERSON

GRANT NATHAN BURNS

HANK WILLIAMS JASON

GEORGE SHEEHY

JAY GORDON SMITH

JED DAVIS

JESSICA JANE NEWSTEAD

KARLA MINNS

KERRY JAMES MARLOW

MALACHI RYAN LYNCH

ORAL MONAGHAN

PAUL ANTHONY CROZIER

SHANE BAMBLETT

THOMAS JAMES PAGE

THOMAS JAMES SKEEN

TIMOTHY JAMES

TULSI WALKER

ZAKIIH WALKER  

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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