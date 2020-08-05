IN COURT: 25 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 4.
ALICE FRIDAY OCONNOR
ALLAN WALKER
AMBER GULL
ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
DALE JEREL RIXON
DENNIS ADRIAN CURRIE
ELIZABETH ORIAMY OJULU
GLEN SHANE ANDERSON
GRANT NATHAN BURNS
HANK WILLIAMS JASON
GEORGE SHEEHY
JAY GORDON SMITH
JED DAVIS
JESSICA JANE NEWSTEAD
KARLA MINNS
KERRY JAMES MARLOW
MALACHI RYAN LYNCH
ORAL MONAGHAN
PAUL ANTHONY CROZIER
SHANE BAMBLETT
THOMAS JAMES PAGE
THOMAS JAMES SKEEN
TIMOTHY JAMES
TULSI WALKER
ZAKIIH WALKER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.