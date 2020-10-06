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Crime

IN COURT: 25 people facing Grafton criminal court today

Jenna Thompson
by
6th Oct 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here's a list of everyone appearing in Grafton court today:

 

  • BRENDON DENNIS COOK
  •  BRITTANY ELLANE SKINNER
  •  CODY FRANCIS LAURIE
  •  DAVID KENETH JOY
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  FRANK PARESE
  •  JAKE STEWART HARVEY
  •  JAMES KEVIN COOK
  •  JAY GORDON SMITH
  •  JAY PETAGNA
  •  JOANNE LEE DENNY
  •  MATTHEW GEORGE YAGER
  •  MATTHEW WAYNE CAMERON
  •  MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  •  MICHAEL BONDIN
  •  MICHAEL RAFFERTY
  •  PAUL ANTHONY CROZIER
  •  PETER CHRISTOPHER COLE
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  ROHAN GRANT
  •  STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TERRENCE EDWARD LAYBUTT
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  •  TYRONE JOHN CARNEY

 

Clarence Crime Signup

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
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