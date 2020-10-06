IN COURT: 25 people facing Grafton criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here's a list of everyone appearing in Grafton court today:
- BRENDON DENNIS COOK
- BRITTANY ELLANE SKINNER
- CODY FRANCIS LAURIE
- DAVID KENETH JOY
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- FRANK PARESE
- JAKE STEWART HARVEY
- JAMES KEVIN COOK
- JAY GORDON SMITH
- JAY PETAGNA
- JOANNE LEE DENNY
- MATTHEW GEORGE YAGER
- MATTHEW WAYNE CAMERON
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MICHAEL BONDIN
- MICHAEL RAFFERTY
- PAUL ANTHONY CROZIER
- PETER CHRISTOPHER COLE
- PETER COLIN ROWLESON
- ROHAN GRANT
- STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TERRENCE EDWARD LAYBUTT
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- TYRONE JOHN CARNEY
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.