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Crime

IN COURT: 28 people appearing in Grafton court

Jenna Thompson
by
2nd Jun 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court today:

 
  •  AARON OSCAR GLASER
  •  AARON RAYMOND GODWIN
  •  AARON WILFRED PETER TAYLOR
  •  BRENDON DENNIS COOK
  •  CHRISTIAN GARY ROBERTS
  •  CK
  •  COREY BRETT COOPER
  •  DOUGLAS HOSKINS
  •  FRANK PARESE
  •  GREGORY JOHN REILLY
  •  JACK EDWARDS
  •  JAI NEWTON
  •  JAMES JATTAN
  •  JAMES KEVIN COOK
  •  JOANNA BELL
  •  JOANNE LEE DENNY
  •  KURTIS GROBBEN
  •  MICHAEL RAFFERTY
  •  NATHAN JAMES ROBINSON
  •  ROBERT BRUCE CRAMP
  •  RODNEY RICHARD CURRIE
  •  ROHAN GRANT
  •  SHANE ROBERT COLLINS
  •  SUKHVINDER SINGH
  •  TERRENCE EDWARD LAYBUTT
  •  TIMMY GASSMAN
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  • Rochelle Jean Whitton v Transport for NSW
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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