IN COURT: 28 people appearing in Grafton court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court today:
- AARON OSCAR GLASER
- AARON RAYMOND GODWIN
- AARON WILFRED PETER TAYLOR
- BRENDON DENNIS COOK
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- CK
- COREY BRETT COOPER
- DOUGLAS HOSKINS
- FRANK PARESE
- GREGORY JOHN REILLY
- JACK EDWARDS
- JAI NEWTON
- JAMES JATTAN
- JAMES KEVIN COOK
- JOANNA BELL
- JOANNE LEE DENNY
- KURTIS GROBBEN
- MICHAEL RAFFERTY
- NATHAN JAMES ROBINSON
- ROBERT BRUCE CRAMP
- RODNEY RICHARD CURRIE
- ROHAN GRANT
- SHANE ROBERT COLLINS
- SUKHVINDER SINGH
- TERRENCE EDWARD LAYBUTT
- TIMMY GASSMAN
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- Rochelle Jean Whitton v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.