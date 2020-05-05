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Crime

IN COURT: 29 people to appear in Grafton court today

Jenna Thompson
by
5th May 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today.

 

  •  AARON RAYMOND GODWIN
  •  AARON WILFRED PETER TAYLOR
  •  ADAM CHRISTOPHER LYALL
  •  ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  •  BRENDON DENNIS COOK
  •  CHRISTIAN GARY ROBERTS
  •  CLAY HEALEY
  •  CLAY ROBERT HEALEY
  •  COREY BRETT COOPER
  •  DOUGLAS HOSKINS
  •  GREGORY JOHN REILLY
  •  JAMIE WILSON
  •  JASON WAYNE O'DRISCOLL
  •  JOANNA BELL
  •  MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  •  NATHAN JOHN BRYANT
  •  NOLEEN BARBARA GIBSON
  •  PETER CHRISTOPHER COLE
  •  ROBERT BRUCE CRAMP
  •  ROBERT CRAMP
  •  ROHAN GRANT
  •  SHANE ROBERT COLLINS
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TARMIKA WOODS
  •  TIMMY GASSMAN
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  •  TROY PATRICK MAHER
  •  TYSON DEAN STOKER
  • NSW Police v Robert CRAMP

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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