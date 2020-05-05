IN COURT: 29 people to appear in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today.
- AARON RAYMOND GODWIN
- AARON WILFRED PETER TAYLOR
- ADAM CHRISTOPHER LYALL
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- BRENDON DENNIS COOK
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- CLAY HEALEY
- CLAY ROBERT HEALEY
- COREY BRETT COOPER
- DOUGLAS HOSKINS
- GREGORY JOHN REILLY
- JAMIE WILSON
- JASON WAYNE O'DRISCOLL
- JOANNA BELL
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- NATHAN JOHN BRYANT
- NOLEEN BARBARA GIBSON
- PETER CHRISTOPHER COLE
- ROBERT BRUCE CRAMP
- ROBERT CRAMP
- ROHAN GRANT
- SHANE ROBERT COLLINS
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TARMIKA WOODS
- TIMMY GASSMAN
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- TROY PATRICK MAHER
- TYSON DEAN STOKER
- NSW Police v Robert CRAMP
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.