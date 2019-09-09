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A list of people appearing at Grafton Court on September 9.
A list of people appearing at Grafton Court on September 9.
Crime

IN COURT: 32 people facing Grafton court today

Kathryn Lewis
by
9th Sep 2019 7:12 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 15.

ANTHONY LOATS
NATHAN JAMES OPIE
DYLAN GIOVINE
BROCK LYLE WOODS (Lic/Rego appeal RMS)
DAVID OWEN HARRIS
DAWN CHELSEA BURKE
COHEN JACOB WARD
DEAN LAURENCE BUTLER
LUCAS KANE GILKISON
KURTIS GROBBEN
JAMIE LEIGH SKINNER
TRACEY VAN DER HAM
CHARLIE GARDOLL
BRADEN CUTMORE
JONATHON ANTHONY STEWART
ROBERT LESLIE WILLIAMS
JAMAYA RAWSON
HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
IAN DAVID BOTTOMLEY
BRIAN LESLIE FLENTJAR
JEREMY JOHN DONNOLLEY
NATHAN CARNEY
BRADLEY JOHN PETFORD
BRENDAN APPO
ANNETTE RUTH BROTHERSON
PETER KEITH HILLERY
MITCHELL MURRY
DAVID ALLAN HOUSE
BRADEN DESMOND CUTMORE
SASO POPOVSKI
DANIEL PETER SMART
AARON CASSIE

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.
 

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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