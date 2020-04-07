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Crime

IN COURT: 33 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
7th Apr 2020 6:51 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 7.

  •  AARON OSCAR GLASER
  •  BERNIE GLEESON
  •  BRENDAN RAY HEMSWORTH
  •  Brendon Dennis COOK
  •  COLIN STEWART BAXTER
  •  DEBBIE LINDA CARNEY
  •  DOUGLAS HOSKINS
  •  GREGORY DAVID WELSH
  •  JACK EDWARDS
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JADE BEDFORD
  •  JAI NEWTON
  •  JAMES JATTAN
  •  JAMES KEVIN COOK
  •  JESSICA MARY WAND
  •  JOANNE LEE DENNY
  •  JOHN DAVID ROSE
  •  JOSEPH GORDON GIBSON
  •  JUSTIN JOSEPH CHANDLER
  •  KURTIS GROBBEN
  •  MICHAEL RAFFERTY
  •  MICHELLE DUNDAS
  •  PETER CHRISTOPHER COLE
  •  QUANG NGOC VU
  •  RICHARD J ATKINSON
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TERRENCE EDWARD LAYBUTT
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TIMMY GASSMAN
  •  TONI LEE CARTER
  •  TREVOR FRANCIS ARMFIELD
  •  WILLIAM JOHN BEOHM
 

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today,

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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