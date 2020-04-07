IN COURT: 33 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 7.
- AARON OSCAR GLASER
- BERNIE GLEESON
- BRENDAN RAY HEMSWORTH
- Brendon Dennis COOK
- COLIN STEWART BAXTER
- DEBBIE LINDA CARNEY
- DOUGLAS HOSKINS
- GREGORY DAVID WELSH
- JACK EDWARDS
- JACK HOLTON-PALMER
- JADE BEDFORD
- JAI NEWTON
- JAMES JATTAN
- JAMES KEVIN COOK
- JESSICA MARY WAND
- JOANNE LEE DENNY
- JOHN DAVID ROSE
- JOSEPH GORDON GIBSON
- JUSTIN JOSEPH CHANDLER
- KURTIS GROBBEN
- MICHAEL RAFFERTY
- MICHELLE DUNDAS
- PETER CHRISTOPHER COLE
- QUANG NGOC VU
- RICHARD J ATKINSON
- RYAN LUKE ALFORD
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TERRENCE EDWARD LAYBUTT
- THOMAS JAMES SKEEN
- TIMMY GASSMAN
- TONI LEE CARTER
- TREVOR FRANCIS ARMFIELD
- WILLIAM JOHN BEOHM
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today,