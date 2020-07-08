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Crime

IN COURT: 34 people appearing in Grafton court

Jenna Thompson
by
8th Jul 2020 1:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 8.

  •  Aaron WILLIAMS
  •  ADAM ROLAND CLARK
  •  BILLY SKEEN
  •  CALEB ANTHONY WILLIAMS
  •  CHRISTINE HALL
  •  CLINTON JAMES ROBERT WALKER
  •  CRAIG JAMES BEMROSE
  •  CW
  •  DAVID MATTHEW IRONS
  •  GEOFFREY HOWARD WALKER
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GEORGIA O'NEIL
  •  GRAEME JOHN LEE
  •  GREGORY DAVID WELSH
  •  HARLEY THOMAS SULLIVAN
  •  HOLLY DUNN
  •  JACKSON AARON BUCHANAN
  •  JAMES THOMAS GIBSON
  •  JAMIE LEE PETERSON
  •  JESS HAMILTON LLOYD
  •  JIM JAMES
  •  KENNETH JAMES LAURIE
  •  LUKE BENJAMIN HANNA
  •  MARIO JOSEPH CRUZE
  •  MARK RICHARD CLAY
  •  MICHAEL CALLEJA
  •  PATRICIA EDWARDS
  •  PAUL CHRISTOPHER MCLEAN
  •  PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
  •  RAYMOND NEWELL
  •  RITA WILLIAMS
  •  SASO POPOVSKI
  •  TEAGAN MAREE ALLAN
  •  TIMOTHY NIGEL COWLING
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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