IN COURT: 34 people appearing in Grafton court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 8.
- Aaron WILLIAMS
- ADAM ROLAND CLARK
- BILLY SKEEN
- CALEB ANTHONY WILLIAMS
- CHRISTINE HALL
- CLINTON JAMES ROBERT WALKER
- CRAIG JAMES BEMROSE
- CW
- DAVID MATTHEW IRONS
- GEOFFREY HOWARD WALKER
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GEORGIA O'NEIL
- GRAEME JOHN LEE
- GREGORY DAVID WELSH
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- HOLLY DUNN
- JACKSON AARON BUCHANAN
- JAMES THOMAS GIBSON
- JAMIE LEE PETERSON
- JESS HAMILTON LLOYD
- JIM JAMES
- KENNETH JAMES LAURIE
- LUKE BENJAMIN HANNA
- MARIO JOSEPH CRUZE
- MARK RICHARD CLAY
- MICHAEL CALLEJA
- PATRICIA EDWARDS
- PAUL CHRISTOPHER MCLEAN
- PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
- RAYMOND NEWELL
- RITA WILLIAMS
- SASO POPOVSKI
- TEAGAN MAREE ALLAN
- TIMOTHY NIGEL COWLING
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.