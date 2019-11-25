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IN COURT: 34 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
25th Nov 2019 7:43 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 25:

  • Charlee Thomas PATSTON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • NSW Police v Robert CRAMP
  • AARON OSCAR GLASER
  • ADAM CLAUDE WAINWRIGHT
  • ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  • ANDREW COLIN DELLAR
  • ANTHONY LOATS
  • BILLY SKEEN
  • BRADLEY IAN COTTEN
  • CLAY ROBERT HEALEY
  • CRISTAL LEE MCINTYRE
  • DANIEL POLLEY
  • HAMID SAFDARI
  • JAMAYA RAWSON
  • JASON JOHN VERMEULAN-SMITH
  • JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
  • KERRY JAMES MARLOWE
  • KIRA LOUISE PLATER
  • KURTIS GROBBEN
  • LLOYD HERBERT DEATH
  • LUKE DUGMORE
  • MATHEW JAMES WEST
  • NICHOLAS MICHAEL GEORGE
  • OLIVIA ROSE HEMINGWAY
  • PAUL JOHN TANNER
  • RACHEL CHELSEA BARNETT
  • ROBERT BRUCE CRAMP
  • RONALD WILLIAM STONE
  • SARAH LOUISE BROWNING
  • Shane Leslie JOHNSON
  • SHANE ROBERT COLLINS
  • SHANIA MARIE O'DRISCOLL-COMPTON
  • TARMIKA RAYKEL WOODS
  • WAYNE JOHN RANDALL

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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