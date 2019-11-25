IN COURT: 34 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 25:
- Charlee Thomas PATSTON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- NSW Police v Robert CRAMP
- AARON OSCAR GLASER
- ADAM CLAUDE WAINWRIGHT
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- ANDREW COLIN DELLAR
- ANTHONY LOATS
- BILLY SKEEN
- BRADLEY IAN COTTEN
- CLAY ROBERT HEALEY
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- DANIEL POLLEY
- HAMID SAFDARI
- JAMAYA RAWSON
- JASON JOHN VERMEULAN-SMITH
- JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
- KERRY JAMES MARLOWE
- KIRA LOUISE PLATER
- KURTIS GROBBEN
- LLOYD HERBERT DEATH
- LUKE DUGMORE
- MATHEW JAMES WEST
- NICHOLAS MICHAEL GEORGE
- OLIVIA ROSE HEMINGWAY
- PAUL JOHN TANNER
- RACHEL CHELSEA BARNETT
- ROBERT BRUCE CRAMP
- RONALD WILLIAM STONE
- SARAH LOUISE BROWNING
- Shane Leslie JOHNSON
- SHANE ROBERT COLLINS
- SHANIA MARIE O'DRISCOLL-COMPTON
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- WAYNE JOHN RANDALL
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.