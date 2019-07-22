IN COURT: 35 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 22.
- WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
- JOSHUA GORDON
- TRENT SAUNDERS
- EDWARD BRADDICK
- BROOKE AUSTIN
- DAVID ROSS GRAYSON
- MATHEW JAMES WEST
- JERMAINE PAUL CURRIE
- TAITO TEPAKI TORO
- CARMER HEATHER LEE WALKER
- ELIZABETH ORIAMY OJULU
- JOSE LUIS MARTINEZ
- ROBERT PHILPOTT
- OMAR BADRA
- SHAUN PATRICK BRADY
- JUSTIN JOSEPH ELKS
- KENNETH GILL
- JARROD BOYD MARSHALL
- BONNIE DEAN HANCOKC
- BRENDAN RAY HEMSWORTH
- CANDACE HEATHER CHARTRES-ABBOTT
- KENNETH GEOFFREY VINCENT
- RYAN FARNHAM
- CODY VAN RYUGEN
- KANE GOLDTHORPE
- NATHAN GLENN
- JAMIE STOCKTON
- DEAN CHARLES RUTHERFORD
- JOSHUA SHANKELTON
- SARAH JANE FEENEY
- STACEY CUTMORE
- MOLLY FURLAN
- JACKSON DOY
- JUSTIN JOSEPH CHANDLER
- TAMMY-MAREE HASSAN
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