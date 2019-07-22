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Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 22
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 22
Crime

IN COURT: 35 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
22nd Jul 2019 1:00 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 22.

 

  • WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
  • JOSHUA GORDON
  • TRENT SAUNDERS
  • EDWARD BRADDICK
  • BROOKE AUSTIN
  • DAVID ROSS GRAYSON
  • MATHEW JAMES WEST
  • JERMAINE PAUL CURRIE
  • TAITO TEPAKI TORO
  • CARMER HEATHER LEE WALKER
  • ELIZABETH ORIAMY OJULU
  • JOSE LUIS MARTINEZ
  • ROBERT PHILPOTT
  • OMAR BADRA
  • SHAUN PATRICK BRADY
  • JUSTIN JOSEPH ELKS
  • KENNETH GILL
  • JARROD BOYD MARSHALL
  • BONNIE DEAN HANCOKC
  • BRENDAN RAY HEMSWORTH
  • CANDACE HEATHER CHARTRES-ABBOTT
  • KENNETH GEOFFREY VINCENT
  • RYAN FARNHAM
  • CODY VAN RYUGEN
  • KANE GOLDTHORPE
  • NATHAN GLENN
  • JAMIE STOCKTON
  • DEAN CHARLES RUTHERFORD
  • JOSHUA SHANKELTON
  • SARAH JANE FEENEY
  • STACEY CUTMORE
  • MOLLY FURLAN
  • JACKSON DOY
  • JUSTIN JOSEPH CHANDLER
  • TAMMY-MAREE HASSAN

Information sourced from the publicly accessible documents

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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