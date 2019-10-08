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Here's a list of people appearing in court today
Here's a list of people appearing in court today
Crime

IN COURT: 37 people facing Grafton court today

8th Oct 2019 7:52 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 8:

  • AARON OSCAR GLASER
  • AARON RAYMOND GODWIN
  • ADAM CHRISTOPHER LYALL
  • AMANDA ROSE WELLINGTON
  • ANTHONY BRIAN DAVEY
  • ANTHONY CHARLES WILLIAMS
  • BRENADAN JOSHUA LAVIS
  • CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
  • DAMEN HOOKEY
  • DAMIAN PEARCE
  • DANIEL RAYMOND CAVE
  • DAVID MALCOLM KEENE
  • DENNIS PEARCE
  • FRANK WOODS
  • GP
  • GREGORY DAVID WELSH
  • GREGORY JOHN REILLY
  • JAMES KEVIN COOK
  • JASON LEE TRUDGIAN
  • JASON WAYNE O'DRISCOLL
  • JENNIFER ANN DALTON
  • JOHN RICHARD HICKEY
  • JUSTIN JOSEPH CHANDLER
  • JUSTIN SHAWN JOHN SMITH
  • LEON MICHAEL TOWNS
  • MATTHEW DAVID SOMERVILLE
  • MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  • MICHELLE DUNDAS
  • NATHAN JAMES ROBINSON
  • RICKY ANTHONY FLANDERS
  • RICKY BRIAN CLARKE
  • RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
  • SAM COULTER
  • SHAHIN VAFAEE
  • SIMON JOHN JUDD
  • STEPHANIE BAILEY
  • TYSON DEAN STOKER

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.
 

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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