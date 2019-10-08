IN COURT: 37 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 8:
- AARON OSCAR GLASER
- AARON RAYMOND GODWIN
- ADAM CHRISTOPHER LYALL
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- ANTHONY BRIAN DAVEY
- ANTHONY CHARLES WILLIAMS
- BRENADAN JOSHUA LAVIS
- CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
- DAMEN HOOKEY
- DAMIAN PEARCE
- DANIEL RAYMOND CAVE
- DAVID MALCOLM KEENE
- DENNIS PEARCE
- FRANK WOODS
- GP
- GREGORY DAVID WELSH
- GREGORY JOHN REILLY
- JAMES KEVIN COOK
- JASON LEE TRUDGIAN
- JASON WAYNE O'DRISCOLL
- JENNIFER ANN DALTON
- JOHN RICHARD HICKEY
- JUSTIN JOSEPH CHANDLER
- JUSTIN SHAWN JOHN SMITH
- LEON MICHAEL TOWNS
- MATTHEW DAVID SOMERVILLE
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MICHELLE DUNDAS
- NATHAN JAMES ROBINSON
- RICKY ANTHONY FLANDERS
- RICKY BRIAN CLARKE
- RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
- SAM COULTER
- SHAHIN VAFAEE
- SIMON JOHN JUDD
- STEPHANIE BAILEY
- TYSON DEAN STOKER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.