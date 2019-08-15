IN COURT: 38 people facing Maclean court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 15.
- MATTHIAS JOHN WEIR
- LAWRENCE ALLAN ANDERSON
- CHRISTOPHER COWLING
- GLENN KULMAR
- ANDREW ANTHONY AVERY
- MICHAEL NEIL RANDALL
- MICHAEL LEE QUINN
- NSW Police v MARK CAMPBELL
- JAYDEN JOHN READER
- DALTON BAKER
- NOEL JOHN FARLOW
- DAMIAN JOHN CLIFFE
- HANK WILLIAMS
- MATTHEW JOHN ALLSOPP
- DAMIAN JOHN FISK
- GRANT TOWNES HAULAGE PTY LTD
- WILLIAM PAUL ALBERT
- RONALD BINDLEY V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
- DAVID BIHARI WILSON
- ROXANNE WILLIAMS
- DEBORAH RUTH LOCK
- DEBORAH RUTH LOCK
- JOSHUA MARK LARDNER
- TODD SMITH-WILSON
- SEAN EDWARD POTTER
- JASON CHARLES STEPHAN
- JAY DELANEY
- SHIRLEY ANN HOLLINDALE
- DENNIS ADRIAN CURRIE
- LUKE LESLIE MEYER
- STAN EDWARD CEISSMAN
- MAREK JAROSLAW JURA
- CHRISTIAN DUMONT
- ASHLEY CANNON V NSW POLICE
- DEAN ANDREW SMITH
- SHANE PAUL WOODHEAD
- NICOLE JOY CUNNINGHAM
- KEISHA ARNOLD V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.