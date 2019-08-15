Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Here's a list of people appearing at Maclean court today, August 15
Here's a list of people appearing at Maclean court today, August 15
Crime

IN COURT: 38 people facing Maclean court today

Jenna Thompson
by
15th Aug 2019 8:57 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 15. 

 

  • MATTHIAS JOHN WEIR
  • LAWRENCE ALLAN ANDERSON
  • CHRISTOPHER COWLING
  • GLENN KULMAR
  • ANDREW ANTHONY AVERY
  • MICHAEL NEIL RANDALL
  • MICHAEL LEE QUINN
  • NSW Police v MARK CAMPBELL
  • JAYDEN JOHN READER
  • DALTON BAKER
  • NOEL JOHN FARLOW
  • DAMIAN JOHN CLIFFE
  • HANK WILLIAMS
  • MATTHEW JOHN ALLSOPP
  • DAMIAN JOHN FISK
  • GRANT TOWNES HAULAGE PTY LTD
  • WILLIAM PAUL ALBERT
  • RONALD BINDLEY V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
  • DAVID BIHARI WILSON
  • ROXANNE WILLIAMS
  • DEBORAH RUTH LOCK
  • DEBORAH RUTH LOCK
  • JOSHUA MARK LARDNER
  • TODD SMITH-WILSON
  • SEAN EDWARD POTTER
  • JASON CHARLES STEPHAN
  • JAY DELANEY
  •  SHIRLEY ANN HOLLINDALE
  • DENNIS ADRIAN CURRIE
  • LUKE LESLIE MEYER
  • STAN EDWARD CEISSMAN
  • MAREK JAROSLAW JURA
  • CHRISTIAN DUMONT
  • ASHLEY CANNON V NSW POLICE
  • DEAN ANDREW SMITH
  • SHANE PAUL WOODHEAD
  • NICOLE JOY CUNNINGHAM
  • KEISHA ARNOLD V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime maclean court
Grafton Daily Examiner

Top Stories

    SNEAK PEEK: Take a look inside the new jail

    premium_icon SNEAK PEEK: Take a look inside the new jail

    News WITH construction at the Clarence Correctional Centre nearing completion, and the 2020 opening date edging closer, Corrections Minister likes what he sees.

    'Don't make your stress someone else's emergency'

    premium_icon 'Don't make your stress someone else's emergency'

    Crime Woman faces court for negligent driving after smoking marijuana

    Cane barge move mission possible for council

    premium_icon Cane barge move mission possible for council

    Council News Barge to be transported from Ferry Park, Maclean to Lawrence

    IN COURT: Seven people facing Grafton court today

    premium_icon IN COURT: Seven people facing Grafton court today

    Crime Here's a list of people appearing at Grafton court today, August 15