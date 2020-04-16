Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Crime

IN COURT: 38 people facing Maclean court today

Jenna Thompson
by
16th Apr 2020 7:26 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 16.

  • GLASER PTY LIMITED trading as Glaser Lawyers v James Venneri
  • GLASER PTY LIMITED trading as GLASER LAWYERS v VANESSA MOORE
  •  AARON DOMONICK SAWARD
  •  ADAN JAMES GORRY
  •  ADRIAN AUGUSTIS FISK
  •  Andreas Oliver LEHR
  •  BENJAMIN GARRY CURRIE
  •  BRETT BATSON
  •  BRIE QUINN
  •  CATHERINE MARY HOLMES
  •  CONRAD ELLIOTT GOLLOP
  •  DARREN HOUGHTON RANDALL
  •  DREW BLAKE HALL
  •  EMILY MAE TOUT
  •  Garry Rowan COULTER
  •  GARY EDWARD DAVIS
  •  GEOFFREY FRIEDMAN
  •  JACE JAMES KENNY
  •  JAMES JOHN NEILL
  •  JASON GRANT TURNER
  •  JAY O'BRIEN
  •  JAYDEN JOHN READER
  •  JEFFREY NATHAN GORDON
  •  JESSICA ANNE JAMES
  •  KIM GEOFFREY FRAZER
  •  MATTHEW PETER HATTON
  •  PETER ANDREW CUMING
  •  ROBERT JOHN KENNY
  •  SAMUEL RYAN WOODS
  •  STEPHEN MICHAEL STEERE
  •  STEVEN JOHN KURZ
  •  TARIA DWAINE RAKETE
  •  THERESA LOUISE KNOWLES
  •  TIMOTHY PAUL MORRIS
  •  TJANDAMARRA OWEN KAPEEN
  •  VICTOR TYRONE FUNNEL
  •  RAHUL INDURU v A.C.N. 609 980 314 PTY LTD
  •  Zoe Jada BENNETT v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
   

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

 
clarence crime maclean maclean court
Grafton Daily Examiner

Just In

    Just In

      Top Stories

        BACK HOME: Couple escape lockdown in Peru

        premium_icon BACK HOME: Couple escape lockdown in Peru

        News Emergency flight from a military base caps off surreal month for honeymooners

        TOUGH TIMES: A way to support your local

        premium_icon TOUGH TIMES: A way to support your local

        Health Pay it forward to your favourite watering hole, and help struggling licensed...

        Bin night is “noice” for couple

        premium_icon Bin night is “noice” for couple

        Offbeat WATCH: Couple’s Kath and Kim bin outing homage has gone, well... you know the...

        No job, isolated, but everything is fine for Grafton singer

        premium_icon No job, isolated, but everything is fine for Grafton singer

        Offbeat WATCH: Shalane Connors latest song was created with friends over the internet to...