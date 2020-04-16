IN COURT: 38 people facing Maclean court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 16.
- GLASER PTY LIMITED trading as Glaser Lawyers v James Venneri
- GLASER PTY LIMITED trading as GLASER LAWYERS v VANESSA MOORE
- AARON DOMONICK SAWARD
- ADAN JAMES GORRY
- ADRIAN AUGUSTIS FISK
- Andreas Oliver LEHR
- BENJAMIN GARRY CURRIE
- BRETT BATSON
- BRIE QUINN
- CATHERINE MARY HOLMES
- CONRAD ELLIOTT GOLLOP
- DARREN HOUGHTON RANDALL
- DREW BLAKE HALL
- EMILY MAE TOUT
- Garry Rowan COULTER
- GARY EDWARD DAVIS
- GEOFFREY FRIEDMAN
- JACE JAMES KENNY
- JAMES JOHN NEILL
- JASON GRANT TURNER
- JAY O'BRIEN
- JAYDEN JOHN READER
- JEFFREY NATHAN GORDON
- JESSICA ANNE JAMES
- KIM GEOFFREY FRAZER
- MATTHEW PETER HATTON
- PETER ANDREW CUMING
- ROBERT JOHN KENNY
- SAMUEL RYAN WOODS
- STEPHEN MICHAEL STEERE
- STEVEN JOHN KURZ
- TARIA DWAINE RAKETE
- THERESA LOUISE KNOWLES
- TIMOTHY PAUL MORRIS
- TJANDAMARRA OWEN KAPEEN
- VICTOR TYRONE FUNNEL
- RAHUL INDURU v A.C.N. 609 980 314 PTY LTD
- Zoe Jada BENNETT v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.