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IN COURT: 39 people in court today

2nd Dec 2019 7:37 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 2.

  • RODNEY RICHARD CURRIE
  • KURTIS GROBBEN
  • MITCHELL MURRY
  • ANDREW COLIN DELLAR
  • DENIS JAMES HOLLIS
  • BRIEANNA SKYE QUINN
  • APRIL LEE SINCLAIR
  • BRETT MICHAEL BURRIDGE
  • TOMEAI SALES
  • BRENDON ANTHONY MCGEE
  • DANIEL POLLEY
  • KEVIN JOSEPH BLANCH
  • WILLIE GORDON
  • ALAN KEVIN VIRGONA
  • DONALD ALLAN DICKSON
  • DONALD EDWIN BRODIE
  • JOHN RICHARD HICKEY
  • DARREN JAMES CORNISH
  • DANIEL RAYMOND CAVE
  • RAYLENE VERA STEEL
  • WILLIE GORDON
  • ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
  • RITA WILLIAMS
  • FRANK STEPHEN SPOWART
  • TANIA MAREE GARDOLL
  • MICHAEL JOHN HART
  • KEVIN JOSEPH BLANCH
  • MATHEW JAMES WEST
  • PAUL ERNEST THOMAS
  • DARBY LEE GILMORE
  • JAMES AUSTIN
  • MATTHEW SCOTT LUPTON
  • DANIEL PETER SMART
  • PAMELA THIRD
  • CAIN DANIEL FREEBURN
  • KURT FRITZ
  • SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
  • SAMANTHA HALLIDAY
  • SHANE LESLIE JOHNSON

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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