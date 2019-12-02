IN COURT: 39 people in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 2.
- RODNEY RICHARD CURRIE
- KURTIS GROBBEN
- MITCHELL MURRY
- ANDREW COLIN DELLAR
- DENIS JAMES HOLLIS
- BRIEANNA SKYE QUINN
- APRIL LEE SINCLAIR
- BRETT MICHAEL BURRIDGE
- TOMEAI SALES
- BRENDON ANTHONY MCGEE
- DANIEL POLLEY
- KEVIN JOSEPH BLANCH
- WILLIE GORDON
- ALAN KEVIN VIRGONA
- DONALD ALLAN DICKSON
- DONALD EDWIN BRODIE
- JOHN RICHARD HICKEY
- DARREN JAMES CORNISH
- DANIEL RAYMOND CAVE
- RAYLENE VERA STEEL
- WILLIE GORDON
- ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
- RITA WILLIAMS
- FRANK STEPHEN SPOWART
- TANIA MAREE GARDOLL
- MICHAEL JOHN HART
- KEVIN JOSEPH BLANCH
- MATHEW JAMES WEST
- PAUL ERNEST THOMAS
- DARBY LEE GILMORE
- JAMES AUSTIN
- MATTHEW SCOTT LUPTON
- DANIEL PETER SMART
- PAMELA THIRD
- CAIN DANIEL FREEBURN
- KURT FRITZ
- SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
- SAMANTHA HALLIDAY
- SHANE LESLIE JOHNSON
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.