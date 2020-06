IN COURT: 42 people appearing in Grafton court

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 23.

AARON LESLIE BOYD TORRENS

ANNE GUNN

BILLY SKEEN

BLAKE NEVILLE MITCHELL

BRENT SLACK

CHRISTOPHER DAVID PARKER

CHRISTOPHER ROBERT JACKSON

DARRYL WILLS

DAVID MATTHEW IRONS

DEANNE LEONIE JANE JOHNSON

DONNA MAREE BENNETT

DWAYNE JOHN THOMAS WATERS

DYLAN MICHAEL STONE

EMMA DANN

GLEN TAYLOR

HARLEY THOMAS SULLIVAN

ISAAC MORGAN

JAI RAMA WALKER

JAMES JOSEPH LAFFERTY

JAMES THOMAS GIBSON

JASON INGLEDEW

JAY JAY CALTON

JAY KENNEDY

JEREMY JOHN MCMULLEN

LESLIE WAYNE KEATING

LISA JAMIESON

LISA MARIE WILLIAMS

LUKE BENJAMIN HANNA

MAKAYLAH JADE JONES

MATHEW TREVOR WALKER

MATTHEW SHAUN DALEY

MATTHEW WALKER

NEVILLE GREGORY FERGUSON

PAUL HODDER

PHILLIP LONN HURST

RICHARD J ATKINSON

RYAN LUKE ALFORD

STEVEN ALLAN COOPER

TAMMIE ANNICE WHATLEY

THOMAS FERGUSON-GARDINER

TIMOTHY NIGEL COWLING

WITOLD JOZEF KUCZYNSKI

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.