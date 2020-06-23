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Crime

IN COURT: 42 people appearing in Grafton court

Jenna Thompson
by
23rd Jun 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 23.

  •  AARON LESLIE BOYD TORRENS
  •  ANNE GUNN
  •  BILLY SKEEN
  •  BLAKE NEVILLE MITCHELL
  •  BRENT SLACK
  •  CHRISTOPHER DAVID PARKER
  •  CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
  •  DARRYL WILLS
  •  DAVID MATTHEW IRONS
  •  DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
  •  DONNA MAREE BENNETT
  •  DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
  •  DYLAN MICHAEL STONE
  •  EMMA DANN
  •  GLEN TAYLOR
  •  HARLEY THOMAS SULLIVAN
  •  ISAAC MORGAN
  •  JAI RAMA WALKER
  •  JAMES JOSEPH LAFFERTY
  •  JAMES THOMAS GIBSON
  •  JASON INGLEDEW
  •  JAY JAY CALTON
  •  JAY KENNEDY
  •  JEREMY JOHN MCMULLEN
  •  LESLIE WAYNE KEATING
  •  LISA JAMIESON
  •  LISA MARIE WILLIAMS
  •  LUKE BENJAMIN HANNA
  •  MAKAYLAH JADE JONES
  •  MATHEW TREVOR WALKER
  •  MATTHEW SHAUN DALEY
  •  MATTHEW WALKER
  •  NEVILLE GREGORY FERGUSON
  •  PAUL HODDER
  •  PHILLIP LONN HURST
  •  RICHARD J ATKINSON
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  STEVEN ALLAN COOPER
  •  TAMMIE ANNICE WHATLEY
  •  THOMAS FERGUSON-GARDINER
  •  TIMOTHY NIGEL COWLING
  •  WITOLD JOZEF KUCZYNSKI

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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