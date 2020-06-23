IN COURT: 42 people appearing in Grafton court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 23.
- AARON LESLIE BOYD TORRENS
- ANNE GUNN
- BILLY SKEEN
- BLAKE NEVILLE MITCHELL
- BRENT SLACK
- CHRISTOPHER DAVID PARKER
- CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
- DARRYL WILLS
- DAVID MATTHEW IRONS
- DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
- DONNA MAREE BENNETT
- DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
- DYLAN MICHAEL STONE
- EMMA DANN
- GLEN TAYLOR
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- ISAAC MORGAN
- JAI RAMA WALKER
- JAMES JOSEPH LAFFERTY
- JAMES THOMAS GIBSON
- JASON INGLEDEW
- JAY JAY CALTON
- JAY KENNEDY
- JEREMY JOHN MCMULLEN
- LESLIE WAYNE KEATING
- LISA JAMIESON
- LISA MARIE WILLIAMS
- LUKE BENJAMIN HANNA
- MAKAYLAH JADE JONES
- MATHEW TREVOR WALKER
- MATTHEW SHAUN DALEY
- MATTHEW WALKER
- NEVILLE GREGORY FERGUSON
- PAUL HODDER
- PHILLIP LONN HURST
- RICHARD J ATKINSON
- RYAN LUKE ALFORD
- STEVEN ALLAN COOPER
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- THOMAS FERGUSON-GARDINER
- TIMOTHY NIGEL COWLING
- WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.