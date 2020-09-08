IN COURT: 42 people facing criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 8.
- AARON WILFRED PETER TAYLOR
- ADAM CHRISTOPHER LYALL
- ANN LOUISE POLLOCK
- Brendon Dennis Cook
- BRETT ANTHONY STEWART
- BRIAN MCGRATH
- BRIDGET ROBERTS
- CASEY MASTERS
- CLINTON DAVID TORRENS
- DANIEL POLLEY
- DAVID JOHN GIBSON
- DAVID KENNETH JOY
- DOUGLAS HOSKINS
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- FRANK MICHAEL MARICONTE
- GARY JAMES LENNARD
- GREGORY JOHN REILLY
- HARLAN JAY THORLEY
- JAMES JATTAN
- JAY PETAGNA
- JESS HAMILTON LLOYD
- JIRRAYN GOROGO-RAWSON
- JOANNE LEE DENNY
- KURTIS GROBBEN
- KYLE LYNWOOD
- MATLOCK PHAIR
- MICHAEL BONDIN
- MICHAEL RAFFERTY
- NIKKI SHIELDS
- PETER CHRISTOPHER COLE
- PETER COLIN ROWLESON
- PETER MUNDAY
- ROBERT BRUCE CRAMP
- ROHAN GRANT
- STEPHANIE BAILEY
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TERRENCE EDWARD LAYBUTT
- THEODORE JACK WOODS
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- TREVOR ALAN JOHNSON
- TROY RAYMOND DUFFIN
- TYSON DEAN STOKER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.