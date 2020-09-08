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Crime

IN COURT: 42 people facing criminal court today

Jenna Thompson
by
8th Sep 2020 7:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 8.

  •  AARON WILFRED PETER TAYLOR
  •  ADAM CHRISTOPHER LYALL
  •  ANN LOUISE POLLOCK
  •  Brendon Dennis Cook
  •  BRETT ANTHONY STEWART
  •  BRIAN MCGRATH
  •  BRIDGET ROBERTS
  •  CASEY MASTERS
  •  CLINTON DAVID TORRENS
  •  DANIEL POLLEY
  •  DAVID JOHN GIBSON
  •  DAVID KENNETH JOY
  •  DOUGLAS HOSKINS
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  FRANK MICHAEL MARICONTE
  •  GARY JAMES LENNARD
  •  GREGORY JOHN REILLY
  •  HARLAN JAY THORLEY
  •  JAMES JATTAN
  •  JAY PETAGNA
  •  JESS HAMILTON LLOYD
  •  JIRRAYN GOROGO-RAWSON
  •  JOANNE LEE DENNY
  •  KURTIS GROBBEN
  •  KYLE LYNWOOD
  •  MATLOCK PHAIR
  •  MICHAEL BONDIN
  •  MICHAEL RAFFERTY
  •  NIKKI SHIELDS
  •  PETER CHRISTOPHER COLE
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  PETER MUNDAY
  •  ROBERT BRUCE CRAMP
  •  ROHAN GRANT
  •  STEPHANIE BAILEY
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TERRENCE EDWARD LAYBUTT
  •  THEODORE JACK WOODS
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  •  TREVOR ALAN JOHNSON
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  TYSON DEAN STOKER
 

   

Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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