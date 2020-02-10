IN COURT: 43 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 10.
- Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ALISON LEA FOX
- ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
- ANDREW DAVID BIGNELL
- BRETT MICHAEL BURRIDGE
- CRAIG JAMES BEMROSE
- DAMIEN LAVIS
- DANIEL CLAYTON
- DAVID JOHN BULL
- DENIS JAMES HOLLIS
- ESTELLE DOCKERY
- GEORGIA O'NEIL
- JADE BEDFORD
- JAKE ROBERT LUSCOMBE
- JAMIE WAYNE CROSS
- JAY JAY CALTON
- JESSE TEWAA GOOD
- JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
- JUSTIN SIMON KING
- KAYA WALKER
- KAYLA APRIL O'DRISCOLL
- KENNETH JAMES LAURIE
- KRISTY ANNE MCKAY
- LIAM GORDON
- LLOYD HERBERT DEATH
- MARK RICHARD CLAY
- MATTHEW JAMES MATON
- MICHEAL JOHN HART
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PAMELA WENDY CUTMORE
- PATRICIA MICHELE STACEY
- ROBERT LESLIE WILLIAMS
- RONALD LAMAR SPACKMAN
- RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON
- SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
- SCOTT FABIAN GONZALEZ
- SEAN TRISTAN TILYARD
- SER-J SKEEN
- SHAYNE LESLIE JOHNSON
- STEFAN MICKELSON
- TARHARNI LEE PHOLI
- TERRY XAVIER WILSON
- WAYNE LAWTON
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.