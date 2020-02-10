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Crime

IN COURT: 43 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
10th Feb 2020 8:55 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 10.

  • Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • ALISON LEA FOX
  • ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
  • ANDREW DAVID BIGNELL
  • BRETT MICHAEL BURRIDGE
  • CRAIG JAMES BEMROSE
  • DAMIEN LAVIS
  • DANIEL CLAYTON
  • DAVID JOHN BULL
  • DENIS JAMES HOLLIS
  • ESTELLE DOCKERY
  • GEORGIA O'NEIL
  • JADE BEDFORD
  • JAKE ROBERT LUSCOMBE
  • JAMIE WAYNE CROSS
  • JAY JAY CALTON
  • JESSE TEWAA GOOD
  • JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
  • JUSTIN SIMON KING
  • KAYA WALKER
  • KAYLA APRIL O'DRISCOLL
  • KENNETH JAMES LAURIE
  • KRISTY ANNE MCKAY
  • LIAM GORDON
  • LLOYD HERBERT DEATH
  • MARK RICHARD CLAY
  • MATTHEW JAMES MATON
  • MICHEAL JOHN HART
  • OWEN JAMES GRIFFITHS
  • PAMELA WENDY CUTMORE
  • PATRICIA MICHELE STACEY
  • ROBERT LESLIE WILLIAMS
  • RONALD LAMAR SPACKMAN
  • RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON
  • SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
  • SCOTT FABIAN GONZALEZ
  • SEAN TRISTAN TILYARD
  • SER-J SKEEN
  • SHAYNE LESLIE JOHNSON
  • STEFAN MICKELSON
  • TARHARNI LEE PHOLI
  • TERRY XAVIER WILSON
  • WAYNE LAWTON

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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