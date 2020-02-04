IN COURT: 43 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 4.
BRADLEY MILLS
NATHAN JAMES ROBINSON
MATTHEW SCOTT LUPTON
RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
AARON RAYMOND GODWIN
GREGORY JOHN REILLY
SHANE MAXWELL SMITH
DAMEN HOOKEY
COREY BRETT COOPER
GERARD PETER RESIDE
ROBERT BRUCE CRAMP
JASON RODNEY SCANES
CLAY HEALEY
RUSSELL JOHN HOBBES
CLAY ANDREW BRIERLEY
GREGORY DAVID WELSH
SASO POPOVSKI
TARMIKA RAYKEL WOODS
HARLEY THOMAS SULLIVAN
BRENDAN RAY HEMSWORTH
JASON WAYNE O'DRISCOLL
NIKKI LARSEN
MICHELLE DUNDAS
JESSE JAMES TEGGATZ
TYSON DEAN STOKER
AARON GLASER
NICHOLAS JOHN RYAN
JAMES JATTAN
JAMES KEVIN COOK
BRENDAN LUKE EGGINS
JAKE JAWORA
MICHAEL ALEXANDER LOOKER
AARON WILFRED PETER TAYLOR
MICHAEL RAFFERTY
SAMUEL HOLLINGWORTH
TIMMY GASSMAN
ELIZABETH ORIAMY OJULU
DAVID JOHN ANTHONY GROBBEN
GARY JACK MCGRADY
DAVID ALLAN HOUSE
JACK EDWARDS
SHANE VERMEULEN
KARL JORG SCHERBARTH
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.