IN COURT: 44 people appearing in court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 10.

ADAM BELKO

ADAM WAYNE BURGESS

AIDEN BARTLETT

ANDREW GRAHAM MCNAB

BEN MATTHEW JACKSON

BENJAMIN MICHAEL FORD

BRADLEY JAMES MCLAREN

BRENTON ROBERT JARRETT

BRIAN MILTON GEORGE OSMOND

CHRISTOPHER ANDREW MCCONNACHIE

CHRISTOPHER MCCONNACHE

CORY JAMES PATTERSON

DARREN CHRISTOPHER NOLAN

DAVID JOHN BULL

DEAN ROBERT WARBURTON

DYLAN JAMES CARTEN

DYLAN TAYLOR PORTORS

EBONY ROSS

GARRY WOODS

GARY FIELDS

GEORGE EDWARD LOUSICK

GRANT COTTEN

GURMAKH SINGH DOSANJH

JENNIFER LOUISE PERRING

JEREMY JOHN MCMULLEN

JOHN MICHAEL KOWACZ

KANE CONNOR

KANE GOLDTHORPE

LIAM ANATOLEY WOLHAR

MATTHEW SHAUN DALEY

MICHAEL SULLIVAN

MITCHELL MURRY

REECE LIMON

ROCKY FREDERICK WALKER

RYAN LUKE ALFORD

SHANE VERMEULEN

SHANE VICTOR BAMBLETT

SHARNAE KING

SHELLEY MAREE RICHARDS

STEPEHN JOHN DARCY

TAMMIE ANNICE WHATLEY

TRAVIS JOHN MARKER

ZAC EDWARD BRADDICK

NSW Police v Nathan Craig Jones

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.