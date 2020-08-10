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Crime

IN COURT: 44 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
10th Aug 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 10.

 

  •  ADAM BELKO
  •  ADAM WAYNE BURGESS
  •  AIDEN BARTLETT
  •  ANDREW GRAHAM MCNAB
  •  BEN MATTHEW JACKSON
  •  BENJAMIN MICHAEL FORD
  •  BRADLEY JAMES MCLAREN
  •  BRENTON ROBERT JARRETT
  •  BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
  •  CHRISTOPHER ANDREW MCCONNACHIE
  •  CHRISTOPHER MCCONNACHE
  •  CORY JAMES PATTERSON
  •  DARREN CHRISTOPHER NOLAN
  •  DAVID JOHN BULL
  •  DEAN ROBERT WARBURTON
  •  DYLAN JAMES CARTEN
  •  DYLAN TAYLOR PORTORS
  •  EBONY ROSS
  •  GARRY WOODS
  •  GARY FIELDS
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GRANT COTTEN
  •  GURMAKH SINGH DOSANJH
  •  JENNIFER LOUISE PERRING
  •  JEREMY JOHN MCMULLEN
  •  JOHN MICHAEL KOWACZ
  •  KANE CONNOR
  •  KANE GOLDTHORPE
  •  LIAM ANATOLEY WOLHAR
  •  MATTHEW SHAUN DALEY
  •  MICHAEL SULLIVAN
  •  MITCHELL MURRY
  •  REECE LIMON
  •  ROCKY FREDERICK WALKER
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  SHANE VERMEULEN
  •  SHANE VICTOR BAMBLETT
  •  SHARNAE KING
  •  SHELLEY MAREE RICHARDS
  •  STEPEHN JOHN DARCY
  •  TAMMIE ANNICE WHATLEY
  •  TRAVIS JOHN MARKER
  •  ZAC EDWARD BRADDICK
  • NSW Police v Nathan Craig Jones

 

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Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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