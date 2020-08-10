IN COURT: 44 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton court today, August 10.
- ADAM BELKO
- ADAM WAYNE BURGESS
- AIDEN BARTLETT
- ANDREW GRAHAM MCNAB
- BEN MATTHEW JACKSON
- BENJAMIN MICHAEL FORD
- BRADLEY JAMES MCLAREN
- BRENTON ROBERT JARRETT
- BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
- CHRISTOPHER ANDREW MCCONNACHIE
- CHRISTOPHER MCCONNACHE
- CORY JAMES PATTERSON
- DARREN CHRISTOPHER NOLAN
- DAVID JOHN BULL
- DEAN ROBERT WARBURTON
- DYLAN JAMES CARTEN
- DYLAN TAYLOR PORTORS
- EBONY ROSS
- GARRY WOODS
- GARY FIELDS
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GRANT COTTEN
- GURMAKH SINGH DOSANJH
- JENNIFER LOUISE PERRING
- JEREMY JOHN MCMULLEN
- JOHN MICHAEL KOWACZ
- KANE CONNOR
- KANE GOLDTHORPE
- LIAM ANATOLEY WOLHAR
- MATTHEW SHAUN DALEY
- MICHAEL SULLIVAN
- MITCHELL MURRY
- REECE LIMON
- ROCKY FREDERICK WALKER
- RYAN LUKE ALFORD
- SHANE VERMEULEN
- SHANE VICTOR BAMBLETT
- SHARNAE KING
- SHELLEY MAREE RICHARDS
- STEPEHN JOHN DARCY
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- TRAVIS JOHN MARKER
- ZAC EDWARD BRADDICK
- NSW Police v Nathan Craig Jones
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.