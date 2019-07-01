IN COURT: 46 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 1.
NOTE: This list is updated every day
Grafton Court:
- JASON STEVENS
- DANE RAYMOND OCONNOR
- ADEN GARRY HAYWARD
- BRENDAN LUKE EGGINS
- DENNIS ADRIAN CURRIE
- JESSE JAMES TEGGATZ
- BRADEN CUTMORE
- RUSSELL DEAN KAPEEN
- STACEY CUTMORE
- ZAHN CHARLES RODGER-BOWLES
- JACINTA LAURIE
- CODY FRANCIS LAURIE
- ADEM GARRY HAYWARD
- KANE TAI CONNOR
- CHLOE WILLEMSEN
- ROBERT JASON SMITH
- DEBBIE LINDA CARNEY
- TOMBO DREW
- STEPHEN CHARLES BUSHELL
- CONNOR DANIELS
- MATTHEW DAVID SOMERVILLE
- RYLEE WAYNE WILSON
- DWAYNE WINKLER
- AUDREY JEAN HENNESSEY
- MATHEW JAMES WEST
- TAMMY-MAREE HASSAN
- CLIVE RONALD CUTMORE
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JARROD BOYD MARSHALL
- RODERICK STEVEN GRAY
- CALEB MABON CALDWELL
- ROY VINCENT SKINNER
- NATHAN OPIE
- ROSS ALBERT AUSTIN
- COREY CONNELLY
- JAMIE STOCKTON
- JOSE LUIS MARTINEZ
- BRADLEY MILLS
- BRADEN CUTMORE
- JULIAN DALE COMPTON
- VIVIENNE FRANCES SIGLEY
- ZAC EDWARD BRADDICK
- CONNOR DANIELS
- GREGORY ROBERT HARRIS
- SHARNAE KING
- CRISTAL LEE MCINTYRE
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