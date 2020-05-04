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Crime

IN COURT: 46 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
4th May 2020 8:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today.

 

  • Hatham Mohsen v Transport for NSW
  • Liam FARMILOW v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •  ALYCE MACEY
  •  ANDREW GRAHAM MCNAB
  •  ANTHONY JOHN MIRISCH
  •  BILLY SKEEN
  •  BRIAN JOHN WALL
  •  BRIAN MCGRATH
  •  CHRISTINE HALL
  •  CONNOR DANIELS
  •  DANIEL GORDON JOHNSON
  •  DANIEL JOHNSON
  •  DANIEL LEE O'MEARA
  •  Darren GARDINER
  •  DAVID KENNETH JOY
  •  DAVID OWEN HARRIS
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  DUANE RICKY ABELE
  •  DWAYNE WINKLER
  •  EMILY SMIDT
  •  FRANK PARESE
  •  HARLEY THOMAS SULLIVAN
  •  JACK BRYANT
  •  JAY JAY CALTON
  •  JAY PETAGNA
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JOEL DESMOND MCKENNA
  •  JOHN FERGUSON
  •  JOHN JOHNSON
  •  JORDAN BLAIR
  •  KURT FRITZ
  •  LA
  •  LUCKY ANN ANTHONY
  •  LUKE BENJAMIN HANNA
  •  MATTHEW WALKER
  •  NATHAN CARNEY
  •  NICOLE GILLSON
  •  PAUL ROBERTSON
  •  RHYS EMLYN OWEN
  •  RICKY DUANE ABELE
  •  SAMUEL JOSEPH HOFFMANN
  •  SHANE SMYTH
  •  STEVEN WINWOOD-SMITH
  •  TRACEY ANNE SMIDT
  •  TYRONE JOHN CARNEY
  •  VICKY EILEEN LOGAN

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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