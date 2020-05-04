IN COURT: 46 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today.
- Hatham Mohsen v Transport for NSW
- Liam FARMILOW v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ALYCE MACEY
- ANDREW GRAHAM MCNAB
- ANTHONY JOHN MIRISCH
- BILLY SKEEN
- BRIAN JOHN WALL
- BRIAN MCGRATH
- CHRISTINE HALL
- CONNOR DANIELS
- DANIEL GORDON JOHNSON
- DANIEL JOHNSON
- DANIEL LEE O'MEARA
- Darren GARDINER
- DAVID KENNETH JOY
- DAVID OWEN HARRIS
- DONALD EDWIN BRODIE
- DUANE RICKY ABELE
- DWAYNE WINKLER
- EMILY SMIDT
- FRANK PARESE
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- JACK BRYANT
- JAY JAY CALTON
- JAY PETAGNA
- JESSICA MCDONALD
- JOEL DESMOND MCKENNA
- JOHN FERGUSON
- JOHN JOHNSON
- JORDAN BLAIR
- KURT FRITZ
- LA
- LUCKY ANN ANTHONY
- LUKE BENJAMIN HANNA
- MATTHEW WALKER
- NATHAN CARNEY
- NICOLE GILLSON
- PAUL ROBERTSON
- RHYS EMLYN OWEN
- RICKY DUANE ABELE
- SAMUEL JOSEPH HOFFMANN
- SHANE SMYTH
- STEVEN WINWOOD-SMITH
- TRACEY ANNE SMIDT
- TYRONE JOHN CARNEY
- VICKY EILEEN LOGAN
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.