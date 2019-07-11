IN COURT: 46 people facing Maclean court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 11.
- DEBRA ADKIN
- ELLYOTT ALLAN
- EDITH ALLWORTH
- LAWRENCE ANDERSON
- DANIEL BURNS
- PETER CAMPBELL
- NATHAN CAVES
- STAN CEISSMAN
- DAMIAN CLIFFE
- SCOTT COLE
- GRAHAM COLLINS
- CLAUDIA COTTON
- CHRIS COWLING
- DENNIS CURRIE
- NEVILLE DAVIDSON
- BRENDAN ELLIS
- NOEL FARLOW
- GRANT TOWNES HAULAGE PTY LTD
- BUDIJANTO GUNAWAN
- SHIRLEY HOLLINDALE
- STEPHEN HOY
- JASON HYDE
- MAREK JURA
- RUSSELL KAPEEN
- DAVID KEENE
- NATHAN KEIGHRAN-SCOTT
- JOSEPH KELLY
- SHONDELL LAURIE
- KARI MCINDOE
- SHANNON MCVERRY
- LUKE MEYER
- KAREN NUNN
- GABRIELLE PETERS
- MISCHA PORTER
- JAYDEN READER
- BRANDON ROSE
- TODD SMITH-WILSON
- JASON STEPHAN
- TAYLAH ANDERSON (Appeal)
- CAMERON BIBBY (Appeal)
- KIRILLY MAXWELL-WANT (Appeal)
- GERARD VINK
- MATTHIAS WEIR
- CALEB WILLIAMS
- GARNETT WILLIAMS
- HANK WILLIAMS
- ROXANNE WILLIAMS
Information sourced from the publicly accessible documents