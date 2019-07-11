Menu
premium_icon Subscribe Today's Paper
Login
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 11
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 11
Crime

IN COURT: 46 people facing Maclean court today

Jenna Thompson
by
11th Jul 2019 1:00 AM
premium_icon Subscriber only

EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 11.

  • DEBRA ADKIN
  • ELLYOTT ALLAN
  • EDITH ALLWORTH
  • LAWRENCE ANDERSON
  • DANIEL BURNS
  • PETER CAMPBELL
  • NATHAN CAVES
  • STAN CEISSMAN
  • DAMIAN CLIFFE
  • SCOTT COLE
  • GRAHAM COLLINS
  • CLAUDIA COTTON
  • CHRIS COWLING
  • DENNIS CURRIE
  • NEVILLE DAVIDSON
  • BRENDAN ELLIS
  • NOEL FARLOW
  • GRANT TOWNES HAULAGE PTY LTD
  • BUDIJANTO GUNAWAN
  • SHIRLEY HOLLINDALE
  • STEPHEN HOY
  • JASON HYDE
  • MAREK JURA
  • RUSSELL KAPEEN
  • DAVID KEENE
  • NATHAN KEIGHRAN-SCOTT
  • JOSEPH KELLY
  • SHONDELL LAURIE
  • KARI MCINDOE
  • SHANNON MCVERRY
  • LUKE MEYER
  • KAREN NUNN
  • GABRIELLE PETERS
  • MISCHA PORTER
  • JAYDEN READER
  • BRANDON ROSE
  • TODD SMITH-WILSON
  • JASON STEPHAN
  • TAYLAH ANDERSON (Appeal)
  • CAMERON BIBBY (Appeal)
  • KIRILLY MAXWELL-WANT (Appeal)
  • GERARD VINK
  • MATTHIAS WEIR
  • CALEB WILLIAMS
  • GARNETT WILLIAMS
  • HANK WILLIAMS
  • ROXANNE WILLIAMS

 

Information sourced from the publicly accessible documents

clarence crime maclean court
Grafton Daily Examiner

Top Stories

    GALLERY: Who was out and about on Ramornie Day

    premium_icon GALLERY: Who was out and about on Ramornie Day

    People and Places More than 60 socials snapped by our photographer on the spot for the first of the two main race days

    VIP EXPERIENCE: Life inside the Parade Yard Pavilion

    premium_icon VIP EXPERIENCE: Life inside the Parade Yard Pavilion

    News DEX journalist Jarrard Potter takes a look in the exclusive area

    Havasay wins back to back Ramornies

    premium_icon Havasay wins back to back Ramornies

    Racing Carnival Thrilling photo finish to decide 2019 feature sprint at Grafton

    Meet the candidates: Miriam Taylor

    premium_icon Meet the candidates: Miriam Taylor

    People and Places Get to know your Junior Jacaranda Queen candidates a little better