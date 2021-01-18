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Crime

IN COURT: 47 people facing criminal court today

Jenna Thompson
by
18th Jan 2021 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.    

Here is a list of everyone who is appearing in Maclean Local Court today, Monday, January 18 for criminal matters:  

  •  ADELE MAREE GIBSON WATERS
  •  ANTHONY STEPHEN JAMIE SKINNER
  •  BENJAMIN CLEARY
  •  BIANCA JANE COSGROVE
  •  BRIAN JOHN CHEVALLEY
  •  CRAIG WATERS
  •  DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
  •  DANIEL MATTHEW HICKS
  •  DARIAN JOHN FORD
  •  DENNIS PEARCE
  •  DONNA LEE HINDOM
  •  DWAYNE WINKLER
  •  DYLAN MYLES
  •  GRACE TAFOLO
  •  ISAAC CHRISTOPHER LEIGH MCINTYRE
  •  JACOB THOMAS LULHAM
  •  JAMES GRAHAM DAWSON
  •  JAMES MURRAY RUTHERFORD
  •  JANET TURINA EDWARDS
  •  JASON ANDREW WHEELER
  •  JASON WILCOX
  •  JAY LEE RYAN
  •  JEREMY HOCKEY
  •  JOHN THOMAS PEARSON
  •  KERRAN FAY CHILD
  •  KIRSTY LEA SELLECK
  •  KRISTEN COTTON
  •  KYLE PATRICK BERMINGHAM
  •  LYNIV GRACE GORDON
  •  MARTIN BERNARD COLLINS
  •  MATTHEW GEORGE YAGER
  •  MICHAEL WILCOX
  •  NATALIE ANN ROBINSON
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  RHYS EMLYN OWEN
  •  SAMUEL ALEXANDER BLAIR
  •  SHENANDOAH DOW
  •  TRAVIS BRENNAN
  •  VANESSA ARCHER
  •  VICKI BRYANT
  • Application by Jason O'DRISCOLL
  • Application by Michelle MANNING
  • Christopher Rainbow v Transport for NSW
  • Kurt Webb v Transport for NSW
  • Maddison RAKE v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • William Bale v NSW Police (Applications)
  • Yvonne ROSS v Transport for NSW (Licence Appeal)
 

 

Information sourced from the publicly accessible documents.        

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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