IN COURT: 47 people facing criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Maclean Local Court today, Monday, January 18 for criminal matters:
- ADELE MAREE GIBSON WATERS
- ANTHONY STEPHEN JAMIE SKINNER
- BENJAMIN CLEARY
- BIANCA JANE COSGROVE
- BRIAN JOHN CHEVALLEY
- CRAIG WATERS
- DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
- DANIEL MATTHEW HICKS
- DARIAN JOHN FORD
- DENNIS PEARCE
- DONNA LEE HINDOM
- DWAYNE WINKLER
- DYLAN MYLES
- GRACE TAFOLO
- ISAAC CHRISTOPHER LEIGH MCINTYRE
- JACOB THOMAS LULHAM
- JAMES GRAHAM DAWSON
- JAMES MURRAY RUTHERFORD
- JANET TURINA EDWARDS
- JASON ANDREW WHEELER
- JASON WILCOX
- JAY LEE RYAN
- JEREMY HOCKEY
- JOHN THOMAS PEARSON
- KERRAN FAY CHILD
- KIRSTY LEA SELLECK
- KRISTEN COTTON
- KYLE PATRICK BERMINGHAM
- LYNIV GRACE GORDON
- MARTIN BERNARD COLLINS
- MATTHEW GEORGE YAGER
- MICHAEL WILCOX
- NATALIE ANN ROBINSON
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- RHYS EMLYN OWEN
- SAMUEL ALEXANDER BLAIR
- SHENANDOAH DOW
- TRAVIS BRENNAN
- VANESSA ARCHER
- VICKI BRYANT
- Application by Jason O'DRISCOLL
- Application by Michelle MANNING
- Christopher Rainbow v Transport for NSW
- Kurt Webb v Transport for NSW
- Maddison RAKE v Transport for NSW (Licence Appeal)
- William Bale v NSW Police (Applications)
- Yvonne ROSS v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.