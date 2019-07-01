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Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 1
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 1
Crime

IN COURT: 47 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
1st Jul 2019 10:28 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 1.

NOTE: This list is updated every day

Grafton Court:

  • JASON STEVENS
  • DANE RAYMOND OCONNOR
  • ADEN GARRY HAYWARD
  • BRENDAN LUKE EGGINS
  • DENNIS ADRIAN CURRIE
  • JESSE JAMES TEGGATZ
  • BRADEN CUTMORE
  • RUSSELL DEAN KAPEEN
  • STACEY CUTMORE
  • ZAHN CHARLES RODGER-BOWLES
  • DWAYNE WINKLER
  • JACINTA LAURIE
  • CODY FRANCIS LAURIE
  • ADEM GARRY HAYWARD
  • KANE TAI CONNOR
  • CHLOE WILLEMSEN
  • ROBERT JASON SMITH
  • DEBBIE LINDA CARNEY
  • TOMBO DREW
  • STEPHEN CHARLES BUSHELL
  • CONNOR DANIELS
  • MATTHEW DAVID SOMERVILLE
  • RYLEE WAYNE WILSON
  • DWAYNE WINKLER
  • AUDREY JEAN HENNESSEY
  • MATHEW JAMES WEST
  • TAMMY-MAREE HASSAN
  • CLIVE RONALD CUTMORE
  • JACOB WAYNE ROBERTS
  • JARROD BOYD MARSHALL
  • RODERICK STEVEN GRAY
  • CALEB MABON CALDWELL
  • ROY VINCENT SKINNER
  • NATHAN OPIE
  • ROSS ALBERT AUSTIN
  • COREY CONNELLY
  • JAMIE STOCKTON
  • JOSE LUIS MARTINEZ
  • BRADLEY MILLS
  • BRADEN CUTMORE
  • JULIAN DALE COMPTON
  • VIVIENNE FRANCES SIGLEY
  • ZAC EDWARD BRADDICK
  • CONNOR DANIELS
  • GREGORY ROBERT HARRIS
  • SHARNAE KING
  • CRISTAL LEE MCINTYRE

 

Information sourced from the publicly accessible documents

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Grafton Daily Examiner

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