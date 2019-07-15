IN COURT: 47 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 15.
- RUSSELL DEAN KAPEEN
- MATHEW JAMES WEST
- MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
- CASSANDRA GAE WILLIAMS
- WILLIAM GABRIEL ETHAN HOBBS
- MAVIS SARAH JOAN MANN
- JAKE ROBERT LUSCOMBE
- TERESA MICHELLE RYAN
- JAMIE STOCKTON
- ADAM LEE CASSIDY
- BENJAMIN RYDER
- LUKE THOMAS SCHEMBRI
- BENJAMIN JOHN LANSDOWNE
- NICHOLAS JOHN RYAN
- SAMUEL LANDERS
- LEON MICHAEL TOWNS
- BRADEN CUTMORE
- SEBASTIAN JOHNSON
- TYSON KLIENDIENST-JONES
- SHANE ANTHONY CONNELLY
- TONY CHARLES FULLFORD
- MARIA WALKER
- HARRISON SNOW
- JAYDEN JOHN READER
- JASON WAYNE O'DRISCOLL
- ALLIRA LAURIE
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- ROBERT GREAME HARRISON
- CONAN PAUL CAVANAGH
- CODY FRANCIS LAURIE
- KEVIN SWINDELL
- JACOB WAYNE ROBERTS
- GEOFFREY JOSEPH MCLACHLAN
- CODY HARRISON CROMELIN
- HAYLEE JEAN LICKISS
- KYE RUSSELL GLEN NOONAN
- CASEY WILLIAMS
- CLAY ROBERT HEALEY
- BRETT JASON DONNELLY
- ROBERT ANTHONY HELDT
- JAMIE WAYNE CROSS
- DOUGLAS JOHN GRAHAM
- SEAN TRISTAN TILYARD
- TOMBO DREW
- TONI LEE CARTER
- JAMES GRAHAM DAWSON
- GREGORY ROBERT HARRIS
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