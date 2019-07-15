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Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 15
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Crime

IN COURT: 47 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
15th Jul 2019 1:00 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 15.
 

  • RUSSELL DEAN KAPEEN
  • MATHEW JAMES WEST
  • MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
  • CASSANDRA GAE WILLIAMS
  • WILLIAM GABRIEL ETHAN HOBBS
  • MAVIS SARAH JOAN MANN
  • JAKE ROBERT LUSCOMBE
  • TERESA MICHELLE RYAN
  • JAMIE STOCKTON
  • ADAM LEE CASSIDY
  • BENJAMIN RYDER
  • LUKE THOMAS SCHEMBRI
  • BENJAMIN JOHN LANSDOWNE
  • NICHOLAS JOHN RYAN
  • SAMUEL LANDERS
  • LEON MICHAEL TOWNS
  • BRADEN CUTMORE
  • SEBASTIAN JOHNSON
  • TYSON KLIENDIENST-JONES
  • SHANE ANTHONY CONNELLY
  • TONY CHARLES FULLFORD
  • MARIA WALKER
  • HARRISON SNOW
  • JAYDEN JOHN READER
  • JASON WAYNE O'DRISCOLL
  • ALLIRA LAURIE
  • HARLEY THOMAS SULLIVAN
  • ROBERT GREAME HARRISON
  • CONAN PAUL CAVANAGH
  • CODY FRANCIS LAURIE
  • KEVIN SWINDELL
  • JACOB WAYNE ROBERTS
  • GEOFFREY JOSEPH MCLACHLAN
  • CODY HARRISON CROMELIN
  • HAYLEE JEAN LICKISS
  • KYE RUSSELL GLEN NOONAN
  • CASEY WILLIAMS
  • CLAY ROBERT HEALEY
  • BRETT JASON DONNELLY
  • ROBERT ANTHONY HELDT
  • JAMIE WAYNE CROSS
  • DOUGLAS JOHN GRAHAM
  • SEAN TRISTAN TILYARD
  • TOMBO DREW
  • TONI LEE CARTER
  • JAMES GRAHAM DAWSON
  • GREGORY ROBERT HARRIS

 

Information sourced from the publicly accessible documents

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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