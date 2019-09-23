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Here is a list of people appearing in Grafton court today, September 23
Here is a list of people appearing in Grafton court today, September 23
Crime

IN COURT: 47 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
23rd Sep 2019 7:54 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 23:

 

  • ANGELICA ROSEMARY CARNEY
  • BRENDAN APPO
  • DEAN PETER ELKS
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • SHAUNE RODNEY KING
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • RICK CHAPPEL
  • MITCHELL MURRY
  • DAVID ALLAN HOUSE
  • FRANK STEPHEN SPOWART
  • SHANE ALLEN HUGHES
  • ANDREW BRUCE JOHNSTON
  • AVERIL LORETTA BATTERSON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
  • JACK EDWARDS
  • Ebony Joan Ross v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • ANDREW BRUCE JOHNSTON
  • ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  • ANTHONY JOSEPH SPITERI
  • BRENDAN VITNELL
  • BRETT JASON DONNELLY
  • CHARLIE GARDOLL
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • CRISTAL LEE MCINTYRE
  • DAWN CHELSEA BURKE
  • DENNIS ADRIAN CURRIE
  • DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
  • DYLAN JOSEPH SARGENT
  • FELICITY LOUISE CLAYTON
  • GERARD PETER RESIDE
  • HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
  • IAN DAVID BOTTOMLEY
  • JACK MATHEW BROWN
  • JASON MICHAEL STEWART
  • JORDON TREVOR LAURIE-CHILD
  • JOSE LUIS MARTINEZ
  • KERRY JAMES MARLOWE
  • MARIO JOSEPH CRUZE
  • MARK JASON MESSENGER
  • MATTHEW HAITANA
  • PAUL JEFFREY BAYES
  • RACHELLE LEE BOWLES
  • RAYLENE VERA STEEL
  • RAYMOND CHARLES GORDON
  • SHAUNE RODNEY KING
  • TYLER JAMES COOKE
  • WAYNE JOHN RANDALL

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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