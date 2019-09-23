IN COURT: 47 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, September 23:
- ANGELICA ROSEMARY CARNEY
- BRENDAN APPO
- DEAN PETER ELKS
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- SHAUNE RODNEY KING
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- RICK CHAPPEL
- MITCHELL MURRY
- DAVID ALLAN HOUSE
- FRANK STEPHEN SPOWART
- SHANE ALLEN HUGHES
- ANDREW BRUCE JOHNSTON
- AVERIL LORETTA BATTERSON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
- JACK EDWARDS
- Ebony Joan Ross v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ANDREW BRUCE JOHNSTON
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- ANTHONY JOSEPH SPITERI
- BRENDAN VITNELL
- BRETT JASON DONNELLY
- CHARLIE GARDOLL
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- DAWN CHELSEA BURKE
- DENNIS ADRIAN CURRIE
- DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
- DYLAN JOSEPH SARGENT
- FELICITY LOUISE CLAYTON
- GERARD PETER RESIDE
- HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
- IAN DAVID BOTTOMLEY
- JACK MATHEW BROWN
- JASON MICHAEL STEWART
- JORDON TREVOR LAURIE-CHILD
- JOSE LUIS MARTINEZ
- KERRY JAMES MARLOWE
- MARIO JOSEPH CRUZE
- MARK JASON MESSENGER
- MATTHEW HAITANA
- PAUL JEFFREY BAYES
- RACHELLE LEE BOWLES
- RAYLENE VERA STEEL
- RAYMOND CHARLES GORDON
- SHAUNE RODNEY KING
- TYLER JAMES COOKE
- WAYNE JOHN RANDALL
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.