IN COURT: 48 people appearing in Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 17.
- EMMA JEWEL NOLLAND
- SIMON GARY BARTLETT
- BRENDAN APPO
- SAMUAL NEVELL MATHEWS
- MITCHELL MURRY
- JASON RODNEY SCANES
- AYSE CEREN ERDOGAN
- ANTHONY JOHN MIRISCH
- HARMONY PACEY
- JEREMY JOHN DONNOLLEY
- NATHAN CARNEY
- SANDRA SHIPLEY
- DANIEL RAYMOND CAVE
- ERIC UGLE
- JUSTIN JOSEPH CHANDLER
- TONI LEE CARTER
- ANDREW BRUCE JOHNSTON
- THOMAS WHITTON
- RITA WILLIAMS
- LAUREN MAY ANN KELLY
- DANIELLE LEE GREEN
- BRETT MICHAEL BURRIDGE
- PAUL HODDER
- SASO POPOVSKI
- SIMON GARY BARTLETT
- ROBERT LESLIE WILLIAMS
- KIRA LOUISE PLATER
- CLAIRE GIBSON
- JACK MATHEW BROWN
- AARON CASSIE
- BRADLEY GIBBS
- DYLAN GIOVINE
- GARY COOKE
- JASON RODNEY SCANES
- TY RYAN
- DARREN CHRISTOPHER NOLAN
- JASON RICHARD REYNOLDS
- TERRY JOHN ELVEY
- KENNETH GEOFFREY VINCENT
- GUY EDWARD STRACHAN
- TYLER JAMES COOKE
- BENJAMIN ALLAN FISHER
- EVE MICHELLE WEST
- DANIEL PHILLIP CARTER
- ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- NICHOLAS JOHN RYAN
- ADRIAN MICHAEL MILLER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.