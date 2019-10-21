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IN COURT: 48 people appearing in Grafton court today

21st Oct 2019 8:24 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 17.

  • EMMA JEWEL NOLLAND
  • SIMON GARY BARTLETT
  • BRENDAN APPO
  • SAMUAL NEVELL MATHEWS
  • MITCHELL MURRY
  • JASON RODNEY SCANES
  • AYSE CEREN ERDOGAN
  • ANTHONY JOHN MIRISCH
  • HARMONY PACEY
  • JEREMY JOHN DONNOLLEY
  • NATHAN CARNEY
  • SANDRA SHIPLEY
  • DANIEL RAYMOND CAVE
  • ERIC UGLE
  • JUSTIN JOSEPH CHANDLER
  • TONI LEE CARTER
  • ANDREW BRUCE JOHNSTON
  • THOMAS WHITTON
  • RITA WILLIAMS
  • LAUREN MAY ANN KELLY
  • DANIELLE LEE GREEN
  • BRETT MICHAEL BURRIDGE
  • PAUL HODDER
  • SASO POPOVSKI
  • SIMON GARY BARTLETT
  • ROBERT LESLIE WILLIAMS
  • KIRA LOUISE PLATER
  • CLAIRE GIBSON
  • JACK MATHEW BROWN
  • AARON CASSIE
  • BRADLEY GIBBS
  • DYLAN GIOVINE
  • GARY COOKE
  • JASON RODNEY SCANES
  • TY RYAN
  • DARREN CHRISTOPHER NOLAN
  • JASON RICHARD REYNOLDS
  • TERRY JOHN ELVEY
  • KENNETH GEOFFREY VINCENT
  • GUY EDWARD STRACHAN
  • TYLER JAMES COOKE
  • BENJAMIN ALLAN FISHER
  • EVE MICHELLE WEST
  • DANIEL PHILLIP CARTER
  • ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
  • ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  • NICHOLAS JOHN RYAN
  • ADRIAN MICHAEL MILLER

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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