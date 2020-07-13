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Crime

IN COURT: 48 people facing Grafton criminal court today

Jenna Thompson
by
13th Jul 2020 1:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton criminal court today, July 13.

 

  • ALLAN WALKER
  •  ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  •  BRENDAN KNIGHT
  •  BRITTANY ELANE SKINNER
  •  CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN
  •  CHRISTIAN GARY ROBERTS
  •  DAMIAN JOHN CLIFFE
  •  DANIEL GORDON JOHNSON
  •  DANIEL MICHAEL ELLIOTT
  •  DAVID OWEN HARRIS
  •  DEAN STEVEN LEAR
  •  DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  DOULTON MCANALLY
  •  HARRISON MAITLAND BYRNES
  •  HAYDEN PACEY
  •  JAY JAY CALTON
  •  JAYSON WOOD
  •  JESSICA JANE NEWSTEAD
  •  JOE TURNER
  •  JOHN DAVID ROSE
  •  John David ROSE
  •  JOSH JAWORA
  •  KEELAN GARDOLL
  •  LACHLAN STREET
  •  LIAM GORDON
  •  MALACHI RYAN LYNCH
  •  MATHEW TREVOR WALKER
  •  MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
  •  NATHAN COOK
  •  NEWCASTLE TIGHT ACCESS EXCAVATING AND EARTH MOVING PTY LTD
  •  PAUL ANTHONY HOFFMAN
  •  PAUL HODDER
  •  PETER WILLIAM RALPH
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  SAMUEL CONDERMAN
  •  SHARNAE KING
  •  STEPHANIE JANE WRIGHT
  •  TAMIAH ROSE MARTIN
  •  TARHARNI LEE PHOLI
  •  THOMAS MCGRADY
  •  TIMOTHY JAMES
  •  TROY PATRICK MAHER
  • Beau Anthony AMOS v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Corey Paul James CROFT v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • James Good v Transport for NSW
  • Jay Michael Hanson v NSW Police (Applications)
  • NSW Police v Christian Roberts

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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