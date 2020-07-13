IN COURT: 48 people facing Grafton criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton criminal court today, July 13.
- ALLAN WALKER
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- BRENDAN KNIGHT
- BRITTANY ELANE SKINNER
- CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- DAMIAN JOHN CLIFFE
- DANIEL GORDON JOHNSON
- DANIEL MICHAEL ELLIOTT
- DAVID OWEN HARRIS
- DEAN STEVEN LEAR
- DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- DOULTON MCANALLY
- HARRISON MAITLAND BYRNES
- HAYDEN PACEY
- JAY JAY CALTON
- JAYSON WOOD
- JESSICA JANE NEWSTEAD
- JOE TURNER
- JOHN DAVID ROSE
- John David ROSE
- JOSH JAWORA
- KEELAN GARDOLL
- LACHLAN STREET
- LIAM GORDON
- MALACHI RYAN LYNCH
- MATHEW TREVOR WALKER
- MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
- NATHAN COOK
- NEWCASTLE TIGHT ACCESS EXCAVATING AND EARTH MOVING PTY LTD
- PAUL ANTHONY HOFFMAN
- PAUL HODDER
- PETER WILLIAM RALPH
- RYAN LUKE ALFORD
- SAMUEL CONDERMAN
- SHARNAE KING
- STEPHANIE JANE WRIGHT
- TAMIAH ROSE MARTIN
- TARHARNI LEE PHOLI
- THOMAS MCGRADY
- TIMOTHY JAMES
- TROY PATRICK MAHER
- Beau Anthony AMOS v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Corey Paul James CROFT v Transport for NSW (Licence Appeal)
- James Good v Transport for NSW
- Jay Michael Hanson v NSW Police (Applications)
- NSW Police v Christian Roberts
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.