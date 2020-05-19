IN COURT: 51 people appearing in Grafton court this week
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court this week.
Monday, May 18
- AARON OSCAR GLASER
- ADRIAN SKINNER
- ANNABEL RATCLIFF
- BRAIDEN ISAAC WARD
- CHARLOTTE CROCKER
- COHEN JACOB WARD
- DAMIEN WHITE
- DANE ADAM WILLIAMS
- DEAN STEVEN LEAR
- DENNIS ADRIAN CURRIE
- FINN LLEWYN CANNON
- GREGORY THOMAS CLEMENTS
- HANK WILLIAMS
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JAMANE EGGINS
- JAMES JOSEPH LAFFERTY
- JESSICA MCDONALD
- JIRRAYN GOROGO-RAWSON
- JORDAN BLAIR
- LANCE JOHN CAIN
- LAURA SMITH
- LAURA THIRD
- MACKENZIE MCGARRY
- MELISSA BRENNAN
- NATHAN COOK
- NICOLE GILLSON
- NOLEEN BARBARA GIBSON
- OSCAR DANE SCHATZ
- PETER JAMES HOPE
- ROSE TAYLOR
- SARAH FINUCANE
- SAUL HAINES
- SAUL KIRT HAYNES
- SAUL KURT MCEWAN MORGAN
- SHANE SMYTH
- SHANE VERMEULEN
- SHARNAE KING
- STEPHEN NEIL BECKMAN
- TARHARNI LEE PHOLI
- TROY STANLEY TURVEY
- VICKY EILEEN LOGAN
- VICKY LOGAN
- VICTOR WILFRED NEWELL
- YVONNE ERIN BOWDEN
Tuesday, May 19
- BEN MATTHEW JACKSON
- JOHN DAVID ROSE
- JOSHUA GORDON
- LANCE JOHN CAIN
- MITCHELL MURRY
- PAUL CHRISTOPHER MCLEAN
Thursday, May 21
- Corbett Earthmoving Pty Ltd v Maclean-Lower Clarence Services Club Ltd
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.