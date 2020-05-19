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Crime

IN COURT: 51 people appearing in Grafton court this week

Jenna Thompson
by
19th May 2020 7:30 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court this week.

 

Monday, May 18

 

  •  AARON OSCAR GLASER
  •  ADRIAN SKINNER
  •  ANNABEL RATCLIFF
  •  BRAIDEN ISAAC WARD
  •  CHARLOTTE CROCKER
  •  COHEN JACOB WARD
  •  DAMIEN WHITE
  •  DANE ADAM WILLIAMS
  •  DEAN STEVEN LEAR
  •  DENNIS ADRIAN CURRIE
  •  FINN LLEWYN CANNON
  •  GREGORY THOMAS CLEMENTS
  •  HANK WILLIAMS
  •  JACOB WAYNE ROBERTS
  •  JAMANE EGGINS
  •  JAMES JOSEPH LAFFERTY
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JIRRAYN GOROGO-RAWSON
  •  JORDAN BLAIR
  •  LANCE JOHN CAIN
  •  LAURA SMITH
  •  LAURA THIRD
  •  MACKENZIE MCGARRY
  •  MELISSA BRENNAN
  •  NATHAN COOK
  •  NICOLE GILLSON
  •  NOLEEN BARBARA GIBSON
  •  OSCAR DANE SCHATZ
  •  PETER JAMES HOPE
  •  ROSE TAYLOR
  •  SARAH FINUCANE
  •  SAUL HAINES
  •  SAUL KIRT HAYNES
  •  SAUL KURT MCEWAN MORGAN
  •  SHANE SMYTH
  •  SHANE VERMEULEN
  •  SHARNAE KING
  •  STEPHEN NEIL BECKMAN
  •  TARHARNI LEE PHOLI
  •  TROY STANLEY TURVEY
  •  VICKY EILEEN LOGAN
  •  VICKY LOGAN
  •  VICTOR WILFRED NEWELL
  •  YVONNE ERIN BOWDEN

 

Tuesday, May 19

 

  • BEN MATTHEW JACKSON
  • JOHN DAVID ROSE
  • JOSHUA GORDON
  • LANCE JOHN CAIN
  • MITCHELL MURRY
  • PAUL CHRISTOPHER MCLEAN

 

Thursday, May 21

 

  • Corbett Earthmoving Pty Ltd v Maclean-Lower Clarence Services Club Ltd

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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