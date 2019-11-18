IN COURT: 51 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 18.
SONNY SYLVESTER HANCOX
ROBERT JOHN MCDONALD
ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
ALAN KEVIN VIRGONA
ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
ANTHONY JOHN MIRISCH
BRADLEY GIBBS
BRIEANNA SKYE QUINN
BROCK THOMAS
CHARLIE GARDOLL
CHRISTOPHER RAINBOW
CLAIRE GIBSON
CONAN PAUL CAVANAGH
CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
DAMEN HOOKEY
DARBY LEE GILMORE
DARREN JAMES CORNISH
DONALD EDWIN BRODIE
FRANK STEPHEN SPOWART
GEORGIA O'NEIL
GERARD PETER RESIDE
JACK EDWARDS
JACK EDWARDS
JAMES WONG
JAMIE WAYNE CROSS
JORDAN BLAIR
KERRY JAMES MARLOWE
KEVIN JOSEPH BLANCH
Kevin Swindell
KURT FRITZ
LEX GREEN
LIAM GORDON
LUKE BENJAMIN HANNA
MATHEW JAMES WEST
MATTHEW JAMES DAVIS
MICHAEL JOHN HART
Michael John ORR
MICHEAL JOHN HART
NICHOLAS ALEXANDER EVERSON
RAYLENE VERA STEEL
SARAH LOUISE BROWNING
TANEESHA STRONG
TANIA MAREE GARDOLL
TARHARNI LEE PHOLI
TAYLAH ELLEN FRAMPTON
TIMMY GASSMAN
TONI LEE CARTER
William BALE
Bianca Bertus
Damian James Robinson
Paul Andrew CASTLE
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.