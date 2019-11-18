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Crime

IN COURT: 51 people facing Grafton court today

Adam Hourigan
by
18th Nov 2019 10:00 AM | Updated: 10:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 18.

SONNY SYLVESTER HANCOX

 ROBERT JOHN MCDONALD

 ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE

 ALAN KEVIN VIRGONA

 ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN

 ANTHONY JOHN MIRISCH

 BRADLEY GIBBS

 BRIEANNA SKYE QUINN

 BROCK THOMAS

 CHARLIE GARDOLL

 CHRISTOPHER RAINBOW

 CLAIRE GIBSON

 CONAN PAUL CAVANAGH

 CRAIG SEBASTIAN JOHNSON

 DAMEN HOOKEY

 DARBY LEE GILMORE

 DARREN JAMES CORNISH

 DONALD EDWIN BRODIE

 FRANK STEPHEN SPOWART

 GEORGIA O'NEIL

 GERARD PETER RESIDE

 JACK EDWARDS

 JACK EDWARDS

 JAMES WONG

 JAMIE WAYNE CROSS

 JORDAN BLAIR

 KERRY JAMES MARLOWE

 KEVIN JOSEPH BLANCH

 Kevin Swindell

 KURT FRITZ

 LEX GREEN

 LIAM GORDON

 LUKE BENJAMIN HANNA

 MATHEW JAMES WEST

 MATTHEW JAMES DAVIS

 MICHAEL JOHN HART

 Michael John ORR

 MICHEAL JOHN HART

 NICHOLAS ALEXANDER EVERSON

 RAYLENE VERA STEEL

 SARAH LOUISE BROWNING

 TANEESHA STRONG

 TANIA MAREE GARDOLL

 TARHARNI LEE PHOLI

 TAYLAH ELLEN FRAMPTON

 TIMMY GASSMAN

 TONI LEE CARTER

 William BALE

Bianca Bertus

Damian James Robinson

Paul Andrew CASTLE

 

 

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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