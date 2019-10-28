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Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 28
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Crime

IN COURT: 52 people appearing in Grafton Court today

Jenna Thompson
by
28th Oct 2019 8:53 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 28.

 

  • Hayley Ebony Connolly v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Kane SHORROCK v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •  ANGELICA ROSEMARY CARNEY
  •  ANTHONY JOHN MIRISCH
  •  BRENDAN APPO
  •  BRETT MICHAEL BURRIDGE
  •  BRIAN JAMES DUNN
  •  BRODIE DOYLE
  •  CHARLIE GARDOLL
  •  CHRISTINE JOHNSON
  •  COREY CHARLES ARTHUR CHAPMAN
  •  COREY ELLEM
  •  CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
  •  DALE JEREL RIXON
  •  DANE ADAM WILLIAMS
  •  DANIEL FARNELL
  •  DAVID JOHN MCCARTHY
  •  DAVID MALCOLM KEENE
  •  DAYMON REECE COOPER
  •  DEAN CHARLES RUTHERFORD
  •  DOUGLAS WILLIAM CARNEY
  •  EMILY MAY MILES
  •  FRANK STEPHEN SPOWART
  •  GEOFFREY JOHN HOWARD
  •  GREG MENZIES
  •  GREGORY PHILLIP BRYANS
  •  JACK CHARLES BOYLE
  •  JACQUES LEE SEARS
  •  JAMAYA RAWSON
  •  JASON RICHARD REYNOLDS
  •  Jerome Joe Frank Fasavalu
  •  JOHN GARY UEBEL
  •  JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
  •  KALA JANE COWAN
  •  KURTIS GROBBEN
  •  KYM LOUISE JORDAN
  •  LARINDA BIGGS
  •  LAUREN FAUNTLEROY
  •  MARK BALL
  •  MATTHEW JAMES MATON
  •  NICHOLAS JOHN RYAN
  •  NICHOLAS MICHAEL GEORGE
  •  PAMELA THIRD
  •  RACHEL C BARNETT
  •  RACHEL CHELSEA BARNETT
  •  RONALD JOHN OLOUGHLAN
  •  SHANE ANTHONY TONKIN
  •  TANEESHA STRONG
  •  THEODORE JOHN SAUNDERS
  •  WADE SULLIVAN
  •  ZAC SKINNER
  • Thomas William Grantham v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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