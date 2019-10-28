IN COURT: 52 people appearing in Grafton Court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 28.
- Hayley Ebony Connolly v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Kane SHORROCK v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ANGELICA ROSEMARY CARNEY
- ANTHONY JOHN MIRISCH
- BRENDAN APPO
- BRETT MICHAEL BURRIDGE
- BRIAN JAMES DUNN
- BRODIE DOYLE
- CHARLIE GARDOLL
- CHRISTINE JOHNSON
- COREY CHARLES ARTHUR CHAPMAN
- COREY ELLEM
- CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
- DALE JEREL RIXON
- DANE ADAM WILLIAMS
- DANIEL FARNELL
- DAVID JOHN MCCARTHY
- DAVID MALCOLM KEENE
- DAYMON REECE COOPER
- DEAN CHARLES RUTHERFORD
- DOUGLAS WILLIAM CARNEY
- EMILY MAY MILES
- FRANK STEPHEN SPOWART
- GEOFFREY JOHN HOWARD
- GREG MENZIES
- GREGORY PHILLIP BRYANS
- JACK CHARLES BOYLE
- JACQUES LEE SEARS
- JAMAYA RAWSON
- JASON RICHARD REYNOLDS
- Jerome Joe Frank Fasavalu
- JOHN GARY UEBEL
- JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
- KALA JANE COWAN
- KURTIS GROBBEN
- KYM LOUISE JORDAN
- LARINDA BIGGS
- LAUREN FAUNTLEROY
- MARK BALL
- MATTHEW JAMES MATON
- NICHOLAS JOHN RYAN
- NICHOLAS MICHAEL GEORGE
- PAMELA THIRD
- RACHEL C BARNETT
- RACHEL CHELSEA BARNETT
- RONALD JOHN OLOUGHLAN
- SHANE ANTHONY TONKIN
- TANEESHA STRONG
- THEODORE JOHN SAUNDERS
- WADE SULLIVAN
- ZAC SKINNER
- Thomas William Grantham v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.