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Crime

IN COURT: 54 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
13th Jan 2020 6:17 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 13.

  •  ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  • ALEX JAMES BROTHERSON
  • AMBER GULL
  • ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
  • ANDREW COLIN DELLAR
  • ANTHONY JOHN BRIDGE
  • BRADLEY IAN COTTEN
  • BRENDAN VITNELL
  • BRENDON ANTHONY MCGEE
  • BRETT JASON DONNELLY
  • CAIN DANIEL FREEBURN
  • CHRISTOPHER WAYNE NOONAN
  • CLIFTON CHARLES PRIOR
  • COHEN JACOB WARD
  • COLIN JAMES MCNAUGHT
  • CONAN PAUL CAVANAGH
  • CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
  • DAMIEN LAVIS
  • DANIEL POLLEY
  • DENIS JAMES HOLLIS
  • DOUGLAS WILLIAM CARNEY
  • DYLAN GIOVINE
  • DYLAN SARGENT
  • ELLA ROSE SEAR
  • ERIC MALCOM UGLE
  • FREDERICK WAYNE WALKER
  • GEORGE EDWARD LOUSICK
  • HOLLY DUNN
  • JAMIE LEE PETERSON
  • JAMIE WAYNE CROSS
  • JASON INGLEDEW
  • JAY LEE RYAN
  • JOEL DANIEL FORREST
  • JOHN RICHARD HICKEY
  • JORDAN BLAIR
  • LACHLAN WALKER
  • LIAM GORDON
  • MATHEW JAMES WEST
  • MICHAEL JOHN SCURR
  • MICHAEL JOSEPH TAPP
  • MICHEAL JOHN HART
  • OWEN JAMES GRIFFITHS
  • RAECHEL OLIVIA THOMPSON-BENEDETTI
  • RICKY DAVID FLAVELL
  • ROBERT WILLIAM VICKERS
  • SANDRA SHIPLEY
  • SHANE BERT ABEL
  • SHAYNE LESLIE JOHNSON
  • TARO MICHAEL SCOTT
  • TEAGAN MAREE ALLAN
  • WAYNE JOHN RANDALL
  • ANDREI YURI NECESARIO LABAO v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Application by Brendan PALIN
  • Bianca Bertus v Roads & Maritime Services

  Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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