IN COURT: 54 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 13.
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- ALEX JAMES BROTHERSON
- AMBER GULL
- ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
- ANDREW COLIN DELLAR
- ANTHONY JOHN BRIDGE
- BRADLEY IAN COTTEN
- BRENDAN VITNELL
- BRENDON ANTHONY MCGEE
- BRETT JASON DONNELLY
- CAIN DANIEL FREEBURN
- CHRISTOPHER WAYNE NOONAN
- CLIFTON CHARLES PRIOR
- COHEN JACOB WARD
- COLIN JAMES MCNAUGHT
- CONAN PAUL CAVANAGH
- CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
- DAMIEN LAVIS
- DANIEL POLLEY
- DENIS JAMES HOLLIS
- DOUGLAS WILLIAM CARNEY
- DYLAN GIOVINE
- DYLAN SARGENT
- ELLA ROSE SEAR
- ERIC MALCOM UGLE
- FREDERICK WAYNE WALKER
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- HOLLY DUNN
- JAMIE LEE PETERSON
- JAMIE WAYNE CROSS
- JASON INGLEDEW
- JAY LEE RYAN
- JOEL DANIEL FORREST
- JOHN RICHARD HICKEY
- JORDAN BLAIR
- LACHLAN WALKER
- LIAM GORDON
- MATHEW JAMES WEST
- MICHAEL JOHN SCURR
- MICHAEL JOSEPH TAPP
- MICHEAL JOHN HART
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- RAECHEL OLIVIA THOMPSON-BENEDETTI
- RICKY DAVID FLAVELL
- ROBERT WILLIAM VICKERS
- SANDRA SHIPLEY
- SHANE BERT ABEL
- SHAYNE LESLIE JOHNSON
- TARO MICHAEL SCOTT
- TEAGAN MAREE ALLAN
- WAYNE JOHN RANDALL
- ANDREI YURI NECESARIO LABAO v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Application by Brendan PALIN
- Bianca Bertus v Roads & Maritime Services
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.