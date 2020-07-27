IN COURT: 54 people appearing in criminal court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 27.
- AARON CARRICK
- ADAM WAYNE BURGESS
- ADIN PETER ZERWADJA
- BAILEY JAMES FRASER
- BLAKE NEVILLE MITCHELL
- BRENDAN JAMES KNIGHT
- BRENDAN RAINBOW
- BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
- BRITTANY ELANE SKINNER
- CASSANDRA SKINNER
- CLINTON JAMES ROBERT WALKER
- DANIEL PHILLIP CARTER
- DANIEL ROY FRANKLIN
- DONALD EDWIN BRODIE
- HARRISON MAITLAND BYRNES
- IAN CASEY
- JACK BRYANT
- JACOB STEPHEN HARVEY
- JAKE ALEXANDER BALDOCK
- JAKE YATRAS
- JASON CONNELL
- JAY JAY CALTON
- JAYSON WOOD
- JEFFREY MOFFATT
- JEREMY JOHN DONNOLLEY
- JOEL CONFOY
- KANE CONNOR
- KANE GOLDTHORPE
- KEELAN GARDOLL
- KIRSTIAN LEE KNIGHT
- KONAH LANCE CAPON
- LACHLAN STREET
- LEILA ANN COOK WINDSOR
- MELISSA BUCKLEY
- MICHAEL ROBERTS
- MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
- NEWCASTLE TIGHT ACCESS EXCAVATING AND EARTH MOVING PTY LTD
- NICHOLAS JOHN RYAN
- NICK LAURIE
- PAUL ANTHONY HOFFMAN
- PAUL MELLOR
- REBECCA LEE WOODS
- ROBERT JOHN KENNY
- ROBIN ERNEST SMITH
- ROCKY FREDERICK WALKER
- SARAH FINUCANE
- SARAH JOHNSTON
- SHELLEY MAREE RICHARDS
- SHEREE WILLIAMSON
- TARHARNI LEE PHOLI
- Hatham Mohsen v Transport for NSW
- Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Rachel Butle Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.