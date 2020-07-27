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Crime

IN COURT: 54 people appearing in criminal court

Jenna Thompson
by
27th Jul 2020 8:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, July 27.

  •  AARON CARRICK
  •  ADAM WAYNE BURGESS
  •  ADIN PETER ZERWADJA
  •  BAILEY JAMES FRASER
  •  BLAKE NEVILLE MITCHELL
  •  BRENDAN JAMES KNIGHT
  •  BRENDAN RAINBOW
  •  BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
  •  BRITTANY ELANE SKINNER
  •  CASSANDRA SKINNER
  •  CLINTON JAMES ROBERT WALKER
  •  DANIEL PHILLIP CARTER
  •  DANIEL ROY FRANKLIN
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  HARRISON MAITLAND BYRNES
  •  IAN CASEY
  •  JACK BRYANT
  •  JACOB STEPHEN HARVEY
  •  JAKE ALEXANDER BALDOCK
  •  JAKE YATRAS
  •  JASON CONNELL
  •  JAY JAY CALTON
  •  JAYSON WOOD
  •  JEFFREY MOFFATT
  •  JEREMY JOHN DONNOLLEY
  •  JOEL CONFOY
  •  KANE CONNOR
  •  KANE GOLDTHORPE
  •  KEELAN GARDOLL
  •  KIRSTIAN LEE KNIGHT
  •  KONAH LANCE CAPON
  •  LACHLAN STREET
  •  LEILA ANN COOK WINDSOR
  •  MELISSA BUCKLEY
  •  MICHAEL ROBERTS
  •  MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
  •  NEWCASTLE TIGHT ACCESS EXCAVATING AND EARTH MOVING PTY LTD
  •  NICHOLAS JOHN RYAN
  •  NICK LAURIE
  •  PAUL ANTHONY HOFFMAN
  •  PAUL MELLOR
  •  REBECCA LEE WOODS
  •  ROBERT JOHN KENNY
  •  ROBIN ERNEST SMITH
  •  ROCKY FREDERICK WALKER
  •  SARAH FINUCANE
  •  SARAH JOHNSTON
  •  SHELLEY MAREE RICHARDS
  •  SHEREE WILLIAMSON
  •  TARHARNI LEE PHOLI
  • Hatham Mohsen v Transport for NSW
  • Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Rachel Butle Transport for NSW

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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