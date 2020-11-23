IN COURT: 54 people appearing in Grafton today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- ADAM LEIGH FREDERICKSON
- ADAM WILLIAM BUNT
- ALAN NICHOLAS CAMPBELL
- ALEXANDER JOHN PANCIK
- AMANDA JANE HEARD
- ASHA CARRIE MCCLENNAN
- BRADLEY PAUL RUSSEL
- BRAIDEN ISAAC WARD
- BRENT SLACK
- CARLOS ALAIASA
- CASSANDRA GAE WILLIAMS
- CASSANDRA SKINNER
- CHRISTOPHER BUCHANAN
- CODY FRANCIS LAURIE
- COLIN LAURIE
- COLT SHANNON BYRNE
- DANIEL LEE O'MEARA
- DEAN CAMERON ANSELL
- DOMINIC QUINLAN
- DYLAN BAINES
- DYLAN DAVY
- EMMA LOUISE LANE
- GEORGIA O'NEIL
- GREGORY DAVID WELSH
- ISAAC ASHLEY PAULSON
- JACOB THOMAS MUNRO
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JASON LEE TRUDGIAN
- JEREMY HOCKEY
- JESSY JAMES BULLIVANT
- JOANNE COOPER
- JOSEPH DAVID CHERRY
- JOSHUA EVAN POWELL
- JOSHUA THOMAS PETCH DURRINGTON
- KACEY LEACH
- KYLE JOSEPH RASBORSEK
- LEE BERT WILLIAMS
- MATTHEW EBENEZER BRANSGROVE
- MICHAEL JAMES SMITHWICK
- MICHAEL ROBERTS
- MITCHELL KEVIN CRANE
- MITCHELL ZARR JOHNSON
- NICHOLAS AUGUST REDHOUSE
- PETER ANTHONY HIGHAM
- PHILLIP LONN HURST
- RAY KENNETH BROOKS
- ROBERT BRADLEY PIGUILLETT
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SAMUEL NOLAN
- SCOTT JAMES GRAY
- THOMAS JAMES SKEEN
- TREVOR PHILLIP BINGE
- Christopher Rainbow v Transport for NSW
- Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.