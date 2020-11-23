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Crime

IN COURT: 54 people appearing in Grafton today

Jenna Thompson
by
23rd Nov 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

 

  •  ADAM LEIGH FREDERICKSON
  •  ADAM WILLIAM BUNT
  •  ALAN NICHOLAS CAMPBELL
  •  ALEXANDER JOHN PANCIK
  •  AMANDA JANE HEARD
  •  ASHA CARRIE MCCLENNAN
  •  BRADLEY PAUL RUSSEL
  •  BRAIDEN ISAAC WARD
  •  BRENT SLACK
  •  CARLOS ALAIASA
  •  CASSANDRA GAE WILLIAMS
  •  CASSANDRA SKINNER
  •  CHRISTOPHER BUCHANAN
  •  CODY FRANCIS LAURIE
  •  COLIN LAURIE
  •  COLT SHANNON BYRNE
  •  DANIEL LEE O'MEARA
  •  DEAN CAMERON ANSELL
  •  DOMINIC QUINLAN
  •  DYLAN BAINES
  •  DYLAN DAVY
  •  EMMA LOUISE LANE
  •  GEORGIA O'NEIL
  •  GREGORY DAVID WELSH
  •  ISAAC ASHLEY PAULSON
  •  JACOB THOMAS MUNRO
  •  JACOB WAYNE ROBERTS
  •  JASON LEE TRUDGIAN
  •  JEREMY HOCKEY
  •  JESSY JAMES BULLIVANT
  •  JOANNE COOPER
  •  JOSEPH DAVID CHERRY
  •  JOSHUA EVAN POWELL
  •  JOSHUA THOMAS PETCH DURRINGTON
  •  KACEY LEACH
  •  KYLE JOSEPH RASBORSEK
  •  LEE BERT WILLIAMS
  •  MATTHEW EBENEZER BRANSGROVE
  •  MICHAEL JAMES SMITHWICK
  •  MICHAEL ROBERTS
  •  MITCHELL KEVIN CRANE
  •  MITCHELL ZARR JOHNSON
  •  NICHOLAS AUGUST REDHOUSE
  •  PETER ANTHONY HIGHAM
  •  PHILLIP LONN HURST
  •  RAY KENNETH BROOKS
  •  ROBERT BRADLEY PIGUILLETT
  •  RYAN WILLIAM FARNHAM
  •  SAMUEL NOLAN
  •  SCOTT JAMES GRAY
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TREVOR PHILLIP BINGE
  • Christopher Rainbow v Transport for NSW
  • Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
 

Information sourced from the publicly accessible documents.    

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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