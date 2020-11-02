IN COURT: 54 people to face Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- AARON WILFRED PETER TAYLOR
- ADAM LEIGH FREDERICKSON
- BEAU ROBBINS
- BRENADAN JOSHUA LAVIS
- BRIAN MCGRATH
- CHRISTINE ALLISON BOWDEN
- COURTNEY WALKER
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- DYLAN BAINES
- EMILY FENSOM
- EUGENE RALPH WALKER
- GEOFFREY LEONARD KNIGHT
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- HOWARD BLEND
- JAMES JATTAN
- JARAD JAMES MCPHERSON
- JASON DALE VITNELL
- JASON LEE TRUDGIAN
- JAY MICHAEL HANSON
- JEREMY BARRY TURNER
- JESSE HAMPSON
- JODIE BUNN
- JOSEPH PAUL BREWSTER
- KARL JORG SCHERBARTH
- KELLY LEE PICKETT
- LLOYD HERBERT DEATH
- MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
- MICHAEL RAFFERTY
- MITCHELL KELVIN MONKHOUSE
- MITCHELL MURRY
- ODIN TOWERS
- PATRICK JAMES IRVIN
- PAUL EMERALD O'BRIEN
- ROCKY FREDERICK WALKER
- SAM LANDERS
- SAMUEL BLAIR
- SARAH FINUCANE
- SKYE WILLIAMS
- TIMMY GASSMAN
- TRAE PREDO-VENZ
- TROY THOMAS LAVELLE
- TULSI WALKER
- WALTER GEORGE SPINK
- WAYNE ALEXANDER BECKETT
- ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
- Application by Jason FOSTER
- Beau Anthony AMOS v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Caleb Godwin v Transport for NSW
- Gabrielle Randall v Transport for NSW
- Jesse Bell v Transport for NSW
- John McLachlan v Transport for NSW
- NSW Police v Robert Cramp
- Peter Gibbons v Transport for NSW
- William Venn v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.