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Crime

IN COURT: 54 people to face Grafton court today

Jenna Thompson
by
2nd Nov 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

 

  •  AARON WILFRED PETER TAYLOR
  •  ADAM LEIGH FREDERICKSON
  •  BEAU ROBBINS
  •  BRENADAN JOSHUA LAVIS
  •  BRIAN MCGRATH
  •  CHRISTINE ALLISON BOWDEN
  •  COURTNEY WALKER
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  DYLAN BAINES
  •  EMILY FENSOM
  •  EUGENE RALPH WALKER
  •  GEOFFREY LEONARD KNIGHT
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  HOWARD BLEND
  •  JAMES JATTAN
  •  JARAD JAMES MCPHERSON
  •  JASON DALE VITNELL
  •  JASON LEE TRUDGIAN
  •  JAY MICHAEL HANSON
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JESSE HAMPSON
  •  JODIE BUNN
  •  JOSEPH PAUL BREWSTER
  •  KARL JORG SCHERBARTH
  •  KELLY LEE PICKETT
  •  LLOYD HERBERT DEATH
  •  MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
  •  MICHAEL RAFFERTY
  •  MITCHELL KELVIN MONKHOUSE
  •  MITCHELL MURRY
  •  ODIN TOWERS
  •  PATRICK JAMES IRVIN
  •  PAUL EMERALD O'BRIEN
  •  ROCKY FREDERICK WALKER
  •  SAM LANDERS
  •  SAMUEL BLAIR
  •  SARAH FINUCANE
  •  SKYE WILLIAMS
  •  TIMMY GASSMAN
  •  TRAE PREDO-VENZ
  •  TROY THOMAS LAVELLE
  •  TULSI WALKER
  •  WALTER GEORGE SPINK
  •  WAYNE ALEXANDER BECKETT
  •  ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
  • Application by Jason FOSTER
  • Beau Anthony AMOS v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Caleb Godwin v Transport for NSW
  • Gabrielle Randall v Transport for NSW
  • Jesse Bell v Transport for NSW
  • John McLachlan v Transport for NSW
  • NSW Police v Robert Cramp
  • Peter Gibbons v Transport for NSW
  • William Venn v Transport for NSW
 

Information sourced from the publicly accessible documents. 

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.  

clarence crime court grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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