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IN COURT: 54 people facing Grafton court today

Bill North
by
1st Feb 2021 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district court today, September 3:

  • ADRIAN JOHN CLARK
  • ADRICK MARTIN
  • ALAN JAMES DAVIES
  • ALEC JOHN KOVAC
  • ANGELA PATRICIA LEIGH SMITH
  • ANTHONY JOHN QUINN
  • BRADLEY LONESBOROUGH
  • BRADLEY PAUL RUSSELL
  • CARLOS ALAIASA
  • CLINT ANDREW WHITE
  • COLIN GEOFFREY ROSE
  • DANIAL JOHN HOLLINGWORTH
  • DANIEL NIGEL ROBERTS
  • DENNIS PEARCE
  • EDEN HENWOOD
  • ESTELLE MARIE JACKSON
  • JACOB WAYNE ROBERTS
  • JAMES BULLOCK
  • JASON GEORGE SHEEHY
  • JAY GORDON SMITH
  • JAY MICHAEL HANSON
  • JAY PETAGNA
  • JEREMY BARRY TURNER
  • JOHN PAEA
  • JORDAN JOHN RELF
  • JOSEPH DAVID CHERRY
  • JULIE JUNE FERGUSON
  • KANE ANDREWS
  • KARL SAMUEL DAVIS
  • KYLE ROBERTS
  • LYNIV GRACE GORDON
  • MARK ANDREW CHRISTIAN
  • MATTHEW EBENEZER BRANSGROVE
  • MATTHEW GEORGE YAGER
  • MATTHEW WAYNE CAMERON
  • MITCHELL JAMES HARGY
  • NATHAN COOK
  • REBEKAH JOYCE BLAIR
  • RICKY JOHN EDWARDS
  • RITA WILLIAMS
  • ROBIN ERNEST SMITH
  • RYAN WILLIAM FARNHAM
  • SARAH ELIZABETH GILLIES
  • SARHA GAUDIE
  • TANYA GAY COLLINS
  • VICKI BRYANT
  • VIRGINIA AROHA WOOD
  • ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
  • Elliot Lipschitz v Transport for NSW
  • Harriet Alexandra Skaines v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Jeremiah O'Hara v Transport for NSW
  • John McLachlan v Transport for NSW
  • Ryan Hutchinson v Transport for NSW
  • Wayne Anthony Whitney v Transport for NSW (Licence Appeal)
Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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