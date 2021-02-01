IN COURT: 54 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district court today, September 3:
- ADRIAN JOHN CLARK
- ADRICK MARTIN
- ALAN JAMES DAVIES
- ALEC JOHN KOVAC
- ANGELA PATRICIA LEIGH SMITH
- ANTHONY JOHN QUINN
- BRADLEY LONESBOROUGH
- BRADLEY PAUL RUSSELL
- CARLOS ALAIASA
- CLINT ANDREW WHITE
- COLIN GEOFFREY ROSE
- DANIAL JOHN HOLLINGWORTH
- DANIEL NIGEL ROBERTS
- DENNIS PEARCE
- EDEN HENWOOD
- ESTELLE MARIE JACKSON
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JAMES BULLOCK
- JASON GEORGE SHEEHY
- JAY GORDON SMITH
- JAY MICHAEL HANSON
- JAY PETAGNA
- JEREMY BARRY TURNER
- JOHN PAEA
- JORDAN JOHN RELF
- JOSEPH DAVID CHERRY
- JULIE JUNE FERGUSON
- KANE ANDREWS
- KARL SAMUEL DAVIS
- KYLE ROBERTS
- LYNIV GRACE GORDON
- MARK ANDREW CHRISTIAN
- MATTHEW EBENEZER BRANSGROVE
- MATTHEW GEORGE YAGER
- MATTHEW WAYNE CAMERON
- MITCHELL JAMES HARGY
- NATHAN COOK
- REBEKAH JOYCE BLAIR
- RICKY JOHN EDWARDS
- RITA WILLIAMS
- ROBIN ERNEST SMITH
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SARAH ELIZABETH GILLIES
- SARHA GAUDIE
- TANYA GAY COLLINS
- VICKI BRYANT
- VIRGINIA AROHA WOOD
- ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
- Elliot Lipschitz v Transport for NSW
- Harriet Alexandra Skaines v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Jeremiah O'Hara v Transport for NSW
- John McLachlan v Transport for NSW
- Ryan Hutchinson v Transport for NSW
- Wayne Anthony Whitney v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.