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Crime

IN COURT: 55 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
16th Mar 2020 7:55 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, Monday, March 16. 

  • ANDREI YURI NECESARIO LABAO v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Madeline Johnstone-Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •  ADAN JAMES GORRY
  •  ALYCE MACEY
  •  ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  •  ANDREW PHILLIP MAYNARD
  •  ANTHONY JAMES LOATS
  •  BRAIDEN ISAAC WARD
  •  BRYCE NICOLSON
  •  CALEB ANTHONY WILLIAMS
  •  CHRISTIAN GARY ROBERTS
  •  CONNOR DANIELS
  •  CRYSTAL ANNE RYAN
  •  DANIEL ROY FRANKLIN
  •  DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
  •  DIANA MAREE MASON
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  DWAYNE WINKLER
  •  ETHAN MUNRO
  •  HAYLEY ELIZABETH DANIEL
  •  JACK BRYANT
  •  JASON INGLEDEW
  •  JASON PFEIFFER
  •  JED ROBERT SCOTT
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JOHN DAVID ROSE
  •  JOHN ROBERT SCATTERGOOD
  •  JOSH JAWORA
  •  KEVIN JOSEPH BLANCH
  •  KIAN PALMER
  •  LAURA SMITH
  •  LAURA THIRD
  •  LUCKY ANN ANTHONY
  •  MARK ANTHONY ORR
  •  MICHAEL WAYNE CAVANOUGH
  •  NATASHA LEE LAM
  •  NICOLE GILLSON
  •  PATRICK JAMES IRVIN
  •  PAUL LUDWIG GAYKO
  •  RAYMOND NEWELL
  •  RHYS EMLYN OWEN
  •  ROBERT FARROW
  •  ROBERT JOHN GIPP
  •  ROHAN FOGARTY
  •  ROSEANNE FRENDIN
  •  SAM COULTER
  •  SCOTT FABIAN GONZALEZ
  •  SHARNAE KING
  •  TALITA HEDLEY
  •  THOMAS JAMES PAGE
  •  TIMOTHY NIGEL COWLING
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  ZACHARY MICHAEL BURKE
  • Renee SMITH v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

 
clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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