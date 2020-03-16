IN COURT: 55 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, Monday, March 16.
- ANDREI YURI NECESARIO LABAO v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Madeline Johnstone-Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ADAN JAMES GORRY
- ALYCE MACEY
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- ANDREW PHILLIP MAYNARD
- ANTHONY JAMES LOATS
- BRAIDEN ISAAC WARD
- BRYCE NICOLSON
- CALEB ANTHONY WILLIAMS
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- CONNOR DANIELS
- CRYSTAL ANNE RYAN
- DANIEL ROY FRANKLIN
- DEANNE LEONIE JANE JOHNSON
- DIANA MAREE MASON
- DONALD EDWIN BRODIE
- DWAYNE WINKLER
- ETHAN MUNRO
- HAYLEY ELIZABETH DANIEL
- JACK BRYANT
- JASON INGLEDEW
- JASON PFEIFFER
- JED ROBERT SCOTT
- JEREMY BARRY TURNER
- JESSICA MCDONALD
- JOHN DAVID ROSE
- JOHN ROBERT SCATTERGOOD
- JOSH JAWORA
- KEVIN JOSEPH BLANCH
- KIAN PALMER
- LAURA SMITH
- LAURA THIRD
- LUCKY ANN ANTHONY
- MARK ANTHONY ORR
- MICHAEL WAYNE CAVANOUGH
- NATASHA LEE LAM
- NICOLE GILLSON
- PATRICK JAMES IRVIN
- PAUL LUDWIG GAYKO
- RAYMOND NEWELL
- RHYS EMLYN OWEN
- ROBERT FARROW
- ROBERT JOHN GIPP
- ROHAN FOGARTY
- ROSEANNE FRENDIN
- SAM COULTER
- SCOTT FABIAN GONZALEZ
- SHARNAE KING
- TALITA HEDLEY
- THOMAS JAMES PAGE
- TIMOTHY NIGEL COWLING
- TROY RAYMOND DUFFIN
- ZACHARY MICHAEL BURKE
- Renee SMITH v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.