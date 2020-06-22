IN COURT: 56 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 22.
- ADIN PETER ZERWADJA
- ALLAN WALKER
- AMBER GULL
- ANTHONY FERDINAND GALLEGO
- BILLY SKEEN
- BRADLEY HILTON FRANKS
- BRIDGET ROBERTS
- BRIDIE SMITH
- BROCK KEVIN DEATH
- CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN
- CASSANDRA SKINNER
- DARRYL WILLS
- DONNA MAREE BENNETT
- DOULTON MCANALLY
- DUANE RICKY ABELE
- DYLAN MICHAEL STONE
- EMMA DANN
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- HANK WILLIAMS
- IAN PATRICK ROSS
- JACE KELLY
- JACOB ARTHUR DOLAR
- JACOB HARVEY
- JACOB STEPHEN HARVEY
- JAY GORDON SMITH
- JAY KENNEDY
- JAYSON WOOD
- JEREMY BARRY TURNER
- JOEL DESMOND MCKENNA
- JORDAN MUDDLE
- JOSH JAWORA
- KANE CONNOR
- KANE GOLDTHORPE
- LESLIE WAYNE KEATING
- LISA JAMIESON
- LISA MARIE WILLIAMS
- MALACHI RYAN LYNCH
- MATTHEW JAMES MATON
- MICHAEL ROBERTS
- MICHELLE MUNDINE
- PAUL ANTHONY CROZIER
- PAUL CHRISTOPHER MCLEAN
- RICKY DUANE ABELE
- RODNEY DAVID LAUCHLAN
- RYAN LUKE ALFORD
- SANDRA ANNE JUNG
- TAMIAH ROSE MARTIN
- THOMAS JAMES PAGE
- TIMOTHY JOHN GIBBS
- TROY RAYMOND DUFFIN
- TYLER JAMES COOKE
- TYRONE LEWIS JACKSON
- ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
- Jacob Harvey v Transport for NSW
- Jason TOMS v NSW Police
- NSW Police v Christian Roberts
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.