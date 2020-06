IN COURT: 56 people appearing in court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 22.

ADIN PETER ZERWADJA

ALLAN WALKER

AMBER GULL

ANTHONY FERDINAND GALLEGO

BILLY SKEEN

BRADLEY HILTON FRANKS

BRIDGET ROBERTS

BRIDIE SMITH

BROCK KEVIN DEATH

CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN

CASSANDRA SKINNER

DARRYL WILLS

DONNA MAREE BENNETT

DOULTON MCANALLY

DUANE RICKY ABELE

DYLAN MICHAEL STONE

EMMA DANN

GEORGE EDWARD LOUSICK

HANK WILLIAMS

IAN PATRICK ROSS

JACE KELLY

JACOB ARTHUR DOLAR

JACOB HARVEY

JACOB STEPHEN HARVEY

JAY GORDON SMITH

JAY KENNEDY

JAYSON WOOD

JEREMY BARRY TURNER

JOEL DESMOND MCKENNA

JORDAN MUDDLE

JOSH JAWORA

KANE CONNOR

KANE GOLDTHORPE

LESLIE WAYNE KEATING

LISA JAMIESON

LISA MARIE WILLIAMS

MALACHI RYAN LYNCH

MATTHEW JAMES MATON

MICHAEL ROBERTS

MICHELLE MUNDINE

PAUL ANTHONY CROZIER

PAUL CHRISTOPHER MCLEAN

RICKY DUANE ABELE

RODNEY DAVID LAUCHLAN

RYAN LUKE ALFORD

SANDRA ANNE JUNG

TAMIAH ROSE MARTIN

THOMAS JAMES PAGE

TIMOTHY JOHN GIBBS

TROY RAYMOND DUFFIN

TYLER JAMES COOKE

TYRONE LEWIS JACKSON

ZOIE TANINA-LOUISE BOERS

Jacob Harvey v Transport for NSW

Jason TOMS v NSW Police

NSW Police v Christian Roberts

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.