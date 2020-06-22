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Crime

IN COURT: 56 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
22nd Jun 2020 8:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 22.

  •  ADIN PETER ZERWADJA
  •  ALLAN WALKER
  •  AMBER GULL
  •  ANTHONY FERDINAND GALLEGO
  •  BILLY SKEEN
  •  BRADLEY HILTON FRANKS
  •  BRIDGET ROBERTS
  •  BRIDIE SMITH
  •  BROCK KEVIN DEATH
  •  CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN
  •  CASSANDRA SKINNER
  •  DARRYL WILLS
  •  DONNA MAREE BENNETT
  •  DOULTON MCANALLY
  •  DUANE RICKY ABELE
  •  DYLAN MICHAEL STONE
  •  EMMA DANN
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  HANK WILLIAMS
  •  IAN PATRICK ROSS
  •  JACE KELLY
  •  JACOB ARTHUR DOLAR
  •  JACOB HARVEY
  •  JACOB STEPHEN HARVEY
  •  JAY GORDON SMITH
  •  JAY KENNEDY
  •  JAYSON WOOD
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JOEL DESMOND MCKENNA
  •  JORDAN MUDDLE
  •  JOSH JAWORA
  •  KANE CONNOR
  •  KANE GOLDTHORPE
  •  LESLIE WAYNE KEATING
  •  LISA JAMIESON
  •  LISA MARIE WILLIAMS
  •  MALACHI RYAN LYNCH
  •  MATTHEW JAMES MATON
  •  MICHAEL ROBERTS
  •  MICHELLE MUNDINE
  •  PAUL ANTHONY CROZIER
  •  PAUL CHRISTOPHER MCLEAN
  •  RICKY DUANE ABELE
  •  RODNEY DAVID LAUCHLAN
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  SANDRA ANNE JUNG
  •  TAMIAH ROSE MARTIN
  •  THOMAS JAMES PAGE
  •  TIMOTHY JOHN GIBBS
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  TYLER JAMES COOKE
  •  TYRONE LEWIS JACKSON
  •  ZOIE TANINA-LOUISE BOERS
  • Jacob Harvey v Transport for NSW
  • Jason TOMS v NSW Police
  • NSW Police v Christian Roberts
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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