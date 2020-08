IN COURT: 56 people appearing in criminal court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district court today, August 24:

AARON MALCOLM SEAKINS

ADAM BELKO

ADAM WAYNE BURGESS

ANASTASIA MARION FAUNTLEROY

ANDREW GRAHAM MCNAB

BILLY CLARKE

BRENDAN RAINBOW

BRENTON ROBERT JARRETT

BRETT ANTHONY STEWART

BRITTANY ELLANE SKINNER

CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN

CLAY ROBERT HEALEY

COREY BRETT COOPER

DAMIAN PEARCE

DANIEL POLLEY

DARBY LEE GILMORE

DEAN ROBERT WARBURTON

DOUGLAS SKINNER

DOULTON MCANALLY

DYLAN MICHAEL STONE

GARY FIELDS

GLENN ANTHONY SELF

JADE MARK YOUNG

JAKE ROBERT PETERSON

JAKE STEWART HARVEY

JARRAH KIRBY

JEREMY HOCKEY

JEREMY JOHN MCMULLEN

JODIE BUNN

JOE TURNER

JOEL ROBERT BROWNING

John David ROSE

JOSEPH PAUL BREWSTER

KARLA MINNS

LACHLAN GOODWIN

LEON MICHAEL TOWNS

LIAM ANATOLEY WOLHAR

LUKE THOMAS SCHEMBRI

LYNIV GRACE GORDON

NATHAN CHARLES HOSKINS

NOELLE WILLS

PETER JOHN HURST

REECE LIMON

RODNEY RICHARD CURRIE

ROY ANDREW HENNESSEY

SAMUEL HOLLINGWORTH

STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE

STEPHANIE BAILEY

STEPHEN JOHN DARCY

TANIA MAREE GARDOLL

THOMAS JAMES PAGE

THOMAS JAMES SKEEN

TRAVIS JOHN MARKER

WAYNE MICHAEL GRAY

ZAC EDWARD BRADDICK

NSW Police v AD

Want to keep up to date with Clarence Valley crime? CLICK HERE then click the 'Follow Clarence Crime' button in the top right corner.

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.