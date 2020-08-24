IN COURT: 56 people appearing in criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district court today, August 24:
- AARON MALCOLM SEAKINS
- ADAM BELKO
- ADAM WAYNE BURGESS
- ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
- ANDREW GRAHAM MCNAB
- BILLY CLARKE
- BRENDAN RAINBOW
- BRENTON ROBERT JARRETT
- BRETT ANTHONY STEWART
- BRITTANY ELLANE SKINNER
- CAMPBELL JAMES LYNNE-WALDEN
- CLAY ROBERT HEALEY
- COREY BRETT COOPER
- DAMIAN PEARCE
- DANIEL POLLEY
- DARBY LEE GILMORE
- DEAN ROBERT WARBURTON
- DOUGLAS SKINNER
- DOULTON MCANALLY
- DYLAN MICHAEL STONE
- GARY FIELDS
- GLENN ANTHONY SELF
- JADE MARK YOUNG
- JAKE ROBERT PETERSON
- JAKE STEWART HARVEY
- JARRAH KIRBY
- JEREMY HOCKEY
- JEREMY JOHN MCMULLEN
- JODIE BUNN
- JOE TURNER
- JOEL ROBERT BROWNING
- John David ROSE
- JOSEPH PAUL BREWSTER
- KARLA MINNS
- LACHLAN GOODWIN
- LEON MICHAEL TOWNS
- LIAM ANATOLEY WOLHAR
- LUKE THOMAS SCHEMBRI
- LYNIV GRACE GORDON
- NATHAN CHARLES HOSKINS
- NOELLE WILLS
- PETER JOHN HURST
- REECE LIMON
- RODNEY RICHARD CURRIE
- ROY ANDREW HENNESSEY
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
- STEPHANIE BAILEY
- STEPHEN JOHN DARCY
- TANIA MAREE GARDOLL
- THOMAS JAMES PAGE
- THOMAS JAMES SKEEN
- TRAVIS JOHN MARKER
- WAYNE MICHAEL GRAY
- ZAC EDWARD BRADDICK
- NSW Police v AD
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Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.