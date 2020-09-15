IN COURT: 56 people appearing in criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 15.
- ADAM JOHN HOAD
- ADAM LEIGH FREDERICKSON
- ANN KAMOTO
- BEN HEATH BURSLE
- BENJAMIN MICHAEL MCCLYMONT
- BRIAN LESLIE FLENTJAR
- CASSANDRA GAE WILLIAMS
- CASSANDRA SKINNER
- COLIN ANDREW STEWART
- COURTNEY WALKER
- DAMIAN PEARCE
- DARREN LLOYD THOMPSON
- DAVID KENNETH JOY
- DEAN STEVEN LEAR
- DENIS JAMES HOLLIS
- DENNIS PEARCE
- DOUGLAS EDWARD HOSKINS
- EMMA LOUISE LANE
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GLENN ALLEN MACKENZIE
- GRAEME PAUL EVANS
- GREVILLE COREY NEIL CLOSE
- JADE MARK YOUNG
- JAMES CARNEY
- JASON CONNELL
- JEREMY HOCKEY
- JEREMY JOHN MCMULLEN
- JESSICA ROSE DRYSDALE
- John David ROSE
- KATE HANNA
- KYREN MAY MOORE
- LACHLAN GOODWIN
- LEANNE CATHERINE EVERSON
- MARTIN BERNARD COLLINS
- MICHAEL GORDON SWEENEY
- MICHAEL ROBERTS
- MICHEAL SULLIVAN
- MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
- NATHAN CHARLES HOSKINS
- NATHAN HOSKINS
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PAUL ANTHONY HOFFMAN
- PETER COLIN ROWLESON
- RODNEY RICHARD CURRIE
- STEPHEN JOHN DARCY
- STEPHEN PHILLIP DAWSON
- STEVEN ANTHONY MCGREGOR
- STEVEN MICHAEL MCDONALD
- TANIA MAREE GARDOLL
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- TRAE PREDO-VENZ
- TULSI ARIELLE BELLE WALKER
- WILLIAM MICHAEL MORRISSEY
- Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Tom DUNN v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.