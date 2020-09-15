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IN COURT: 56 people appearing in criminal court today

Jenna Thompson
by
15th Sep 2020 12:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 15.

  •  ADAM JOHN HOAD
  •  ADAM LEIGH FREDERICKSON
  •  ANN KAMOTO
  •  BEN HEATH BURSLE
  •  BENJAMIN MICHAEL MCCLYMONT
  •  BRIAN LESLIE FLENTJAR
  •  CASSANDRA GAE WILLIAMS
  •  CASSANDRA SKINNER
  •  COLIN ANDREW STEWART
  •  COURTNEY WALKER
  •  DAMIAN PEARCE
  •  DARREN LLOYD THOMPSON
  •  DAVID KENNETH JOY
  •  DEAN STEVEN LEAR
  •  DENIS JAMES HOLLIS
  •  DENNIS PEARCE
  •  DOUGLAS EDWARD HOSKINS
  •  EMMA LOUISE LANE
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GLENN ALLEN MACKENZIE
  •  GRAEME PAUL EVANS
  •  GREVILLE COREY NEIL CLOSE
  •  JADE MARK YOUNG
  •  JAMES CARNEY
  •  JASON CONNELL
  •  JEREMY HOCKEY
  •  JEREMY JOHN MCMULLEN
  •  JESSICA ROSE DRYSDALE
  •  John David ROSE
  •  KATE HANNA
  •  KYREN MAY MOORE
  •  LACHLAN GOODWIN
  •  LEANNE CATHERINE EVERSON
  •  MARTIN BERNARD COLLINS
  •  MICHAEL GORDON SWEENEY
  •  MICHAEL ROBERTS
  •  MICHEAL SULLIVAN
  •  MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
  •  NATHAN CHARLES HOSKINS
  •  NATHAN HOSKINS
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  PAUL ANTHONY HOFFMAN
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  RODNEY RICHARD CURRIE
  •  STEPHEN JOHN DARCY
  •  STEPHEN PHILLIP DAWSON
  •  STEVEN ANTHONY MCGREGOR
  •  STEVEN MICHAEL MCDONALD
  •  TANIA MAREE GARDOLL
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  •  TRAE PREDO-VENZ
  •  TULSI ARIELLE BELLE WALKER
  •  WILLIAM MICHAEL MORRISSEY
  • Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Tom DUNN v Transport for NSW (Licence Appeal)
 
Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
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