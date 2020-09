IN COURT: 57 people appearing in Grafton court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Maclean district and local court today, September 18:



AARON CARRICK

ANDREW CHARLES SMALL

ANTHONY FERIAND GALLEGO

BAYDEN FRITZ

BEN HEATH BURSLE

BENJAMIN JOHN JOLIFFE

BRENDAN RAINBOW

BRENTON ROBERT JARRETT

BRETT ANTHONY STEWART

BRIGETTE CONSUELLA ROBERTS

BRITTANY ELLANE SKINNER

CAIN DANIEL FREEBURN

CHARLES ALFRED WOODS

CHARLOTTE CROCKER

CLINTON DAVID TORRENS

CRAIG ROSS MCDONALD

DAMIEN WHITE

DARBY LEE GILMORE

DAVID JOHN BULL

DAVID JOHN GIBSON

DAVID JOHN SELBY

DYLAN MICHAEL STONE

DYLAN TAYLOR PORTORS

ELOISE DESLEY WALKER

GERARD PETER RESIDE

JACK BROWN

JACK HOLTON-PALMER

JAKE MILLS

JAKE STEWART HARVEY

JAY LEE RYAN

JEREMY BARRY TURNER

JEREMY HOCKEY

JOEL ROBERT BROWNING

JOHN MICHAEL KOWACZ

JOSEPH PAUL BREWSTER

KIEREN JOHN ELLEM

LAURA THIRD

LIAM ANATOLEY WOLHAR

MITCHELL KELVIN MONKHOUSE

NOEL JAMES LOVELOCK

PATRICK JAMES IRVIN

PAUL ANTHONY HOFFMAN

PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN

PHILLIP NORTON JONES

ROBIN ERNEST SMITH

SAM LANDERS

SAMANTHA HALLIDAY

SAMUEL HOLLINGWORTH

SHANE BAMBLETT

SHANE SKINNER

SHANE VERMEULEN

SHANE VICTOR BAMBLETT

THOMAS BELL

TYNAN JOHN KING

WADE ADAMS-SULLIVAN

Application by Jason FOSTER

Gabrielle Randall v Transport for NSW

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.