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Crime

IN COURT: 57 people appearing in Grafton court today

Jenna Thompson
by
21st Sep 2020 12:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Maclean district and local court today, September 18:
 

  • AARON CARRICK
  •  ANDREW CHARLES SMALL
  •  ANTHONY FERIAND GALLEGO
  •  BAYDEN FRITZ
  •  BEN HEATH BURSLE
  •  BENJAMIN JOHN JOLIFFE
  •  BRENDAN RAINBOW
  •  BRENTON ROBERT JARRETT
  •  BRETT ANTHONY STEWART
  •  BRIGETTE CONSUELLA ROBERTS
  •  BRITTANY ELLANE SKINNER
  •  CAIN DANIEL FREEBURN
  •  CHARLES ALFRED WOODS
  •  CHARLOTTE CROCKER
  •  CLINTON DAVID TORRENS
  •  CRAIG ROSS MCDONALD
  •  DAMIEN WHITE
  •  DARBY LEE GILMORE
  •  DAVID JOHN BULL
  •  DAVID JOHN GIBSON
  •  DAVID JOHN SELBY
  •  DYLAN MICHAEL STONE
  •  DYLAN TAYLOR PORTORS
  •  ELOISE DESLEY WALKER
  •  GERARD PETER RESIDE
  •  JACK BROWN
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JAKE MILLS
  •  JAKE STEWART HARVEY
  •  JAY LEE RYAN
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JEREMY HOCKEY
  •  JOEL ROBERT BROWNING
  •  JOHN MICHAEL KOWACZ
  •  JOSEPH PAUL BREWSTER
  •  KIEREN JOHN ELLEM
  •  LAURA THIRD
  •  LIAM ANATOLEY WOLHAR
  •  MITCHELL KELVIN MONKHOUSE
  •  NOEL JAMES LOVELOCK
  •  PATRICK JAMES IRVIN
  •  PAUL ANTHONY HOFFMAN
  •  PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
  •  PHILLIP NORTON JONES
  •  ROBIN ERNEST SMITH
  •  SAM LANDERS
  •  SAMANTHA HALLIDAY
  •  SAMUEL HOLLINGWORTH
  •  SHANE BAMBLETT
  •  SHANE SKINNER
  •  SHANE VERMEULEN
  •  SHANE VICTOR BAMBLETT
  •  THOMAS BELL
  •  TYNAN JOHN KING
  •  WADE ADAMS-SULLIVAN
  • Application by Jason FOSTER
  • Gabrielle Randall v Transport for NSW

 

Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
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