IN COURT: 57 people appearing in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Maclean district and local court today, September 18:
- AARON CARRICK
- ANDREW CHARLES SMALL
- ANTHONY FERIAND GALLEGO
- BAYDEN FRITZ
- BEN HEATH BURSLE
- BENJAMIN JOHN JOLIFFE
- BRENDAN RAINBOW
- BRENTON ROBERT JARRETT
- BRETT ANTHONY STEWART
- BRIGETTE CONSUELLA ROBERTS
- BRITTANY ELLANE SKINNER
- CAIN DANIEL FREEBURN
- CHARLES ALFRED WOODS
- CHARLOTTE CROCKER
- CLINTON DAVID TORRENS
- CRAIG ROSS MCDONALD
- DAMIEN WHITE
- DARBY LEE GILMORE
- DAVID JOHN BULL
- DAVID JOHN GIBSON
- DAVID JOHN SELBY
- DYLAN MICHAEL STONE
- DYLAN TAYLOR PORTORS
- ELOISE DESLEY WALKER
- GERARD PETER RESIDE
- JACK BROWN
- JACK HOLTON-PALMER
- JAKE MILLS
- JAKE STEWART HARVEY
- JAY LEE RYAN
- JEREMY BARRY TURNER
- JEREMY HOCKEY
- JOEL ROBERT BROWNING
- JOHN MICHAEL KOWACZ
- JOSEPH PAUL BREWSTER
- KIEREN JOHN ELLEM
- LAURA THIRD
- LIAM ANATOLEY WOLHAR
- MITCHELL KELVIN MONKHOUSE
- NOEL JAMES LOVELOCK
- PATRICK JAMES IRVIN
- PAUL ANTHONY HOFFMAN
- PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
- PHILLIP NORTON JONES
- ROBIN ERNEST SMITH
- SAM LANDERS
- SAMANTHA HALLIDAY
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SHANE BAMBLETT
- SHANE SKINNER
- SHANE VERMEULEN
- SHANE VICTOR BAMBLETT
- THOMAS BELL
- TYNAN JOHN KING
- WADE ADAMS-SULLIVAN
- Application by Jason FOSTER
- Gabrielle Randall v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.