IN COURT: 58 people appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 15.
- AARON CARRICK
- AARON LESLIE BOYD TORRENS
- ADRIAN SKINNER
- AIDEN BARTLETT
- ALLAN WALKER
- ANN KAMOTO
- ANTHONY LESLIE SKINNER
- BAILEY FRASER
- BRENDAN LUKE EGGINS
- COLIN PETER LEE
- DANIEL LEE O'MEARA
- DARRIN JAMES BAYLY
- DEBBIE LINDA CARNEY
- DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
- EMMA COTTEE
- FRANCIS THOMAS TETANA
- FRANK ROBERT LEE
- GENELLE BOND
- GLEN SHANE ANDERSON
- HAYDEN PACEY
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JOSH JAWORA
- KARL JORG SCHERBARTH
- KELLY JANE SANDERSON
- LIAM GRAY
- MARTIN COLIN ESTERHUIZEN
- MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
- MATTHEW JAMES MATON
- MATTHEW SHAUN DALEY
- MERVYN JOHN ROBINSON
- MICHAEL ROBERTS
- NEVILLE GREGORY FERGUSON
- ORAL ARTHUR MONAGHAN
- PALWINDER SINGH SAMRA
- PATRICIA ELLEN HEWITT
- REBECCA LEE MCDERMOTT
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SAM COULTER
- SAM JOSHUA RUTHERFORD
- SARAH BROWNING
- SARAH FINUCANE
- SARAH LOUISE BROWNING
- SHANE BAMBLETT
- SHARNA MARION BANKS
- SHARNAE KING
- TAMMY NATASHA JOHNSON
- TERRENCE HAROLD FRENCH
- THOMAS JAMES SKEEN
- TONI LEE CARTER
- TROY RAYMOND DUFFIN
- VICKY EILEEN LOGAN
- Anthony Stephen Jamie Skinne Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Cooper ARMFIELD v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Hatham Mohsen v Transport for NSW
- Jay Michael Hanson v NSW Police (Applications)
- Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Ramona Leah Cavanagh v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.