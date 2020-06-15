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Crime

IN COURT: 58 people appearing in court today

Jenna Thompson
by
15th Jun 2020 7:30 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, June 15.

  •  AARON CARRICK
  •  AARON LESLIE BOYD TORRENS
  •  ADRIAN SKINNER
  •  AIDEN BARTLETT
  •  ALLAN WALKER
  •  ANN KAMOTO
  •  ANTHONY LESLIE SKINNER
  •  BAILEY FRASER
  •  BRENDAN LUKE EGGINS
  •  COLIN PETER LEE
  •  DANIEL LEE O'MEARA
  •  DARRIN JAMES BAYLY
  •  DEBBIE LINDA CARNEY
  •  DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
  •  EMMA COTTEE
  •  FRANCIS THOMAS TETANA
  •  FRANK ROBERT LEE
  •  GENELLE BOND
  •  GLEN SHANE ANDERSON
  •  HAYDEN PACEY
  •  JACOB WAYNE ROBERTS
  •  JOSH JAWORA
  •  KARL JORG SCHERBARTH
  •  KELLY JANE SANDERSON
  •  LIAM GRAY
  •  MARTIN COLIN ESTERHUIZEN
  •  MATTHEW GUNTER SCHERBARTH
  •  MATTHEW JAMES MATON
  •  MATTHEW SHAUN DALEY
  •  MERVYN JOHN ROBINSON
  •  MICHAEL ROBERTS
  •  NEVILLE GREGORY FERGUSON
  •  ORAL ARTHUR MONAGHAN
  •  PALWINDER SINGH SAMRA
  •  PATRICIA ELLEN HEWITT
  •  REBECCA LEE MCDERMOTT
  •  RYAN WILLIAM FARNHAM
  •  SAM COULTER
  •  SAM JOSHUA RUTHERFORD
  •  SARAH BROWNING
  •  SARAH FINUCANE
  •  SARAH LOUISE BROWNING
  •  SHANE BAMBLETT
  •  SHARNA MARION BANKS
  •  SHARNAE KING
  •  TAMMY NATASHA JOHNSON
  •  TERRENCE HAROLD FRENCH
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TONI LEE CARTER
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  VICKY EILEEN LOGAN
  • Anthony Stephen Jamie Skinne Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Cooper ARMFIELD v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Hatham Mohsen v Transport for NSW
  • Jay Michael Hanson v NSW Police (Applications)
  • Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Michael ROBERTS v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Ramona Leah Cavanagh v Transport for NSW (Licence Appeal)
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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