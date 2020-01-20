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Crime

IN COURT: 59 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
20th Jan 2020 7:53 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 20.

  • Damian James Robinson v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •  ADAN JAMES GORRY
  •  ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  •  ALYCE MACEY
  •  ANTHONY CHARLES MCLEAN
  •  ANTHONY LOATS
  •  ASHLEY WALTER ALLEN WICKS
  •  BIANCA MUNDINE
  •  BILLY SKEEN
  •  BRENDAN ANTHONY MCGEE
  •  BRENDAN DAVID RAWIRI
  •  CLAY HEALEY
  •  CLAY ROBERT HEALEY
  •  COLIN PETER LEE
  •  CONNOR DANIELS
  •  COREY CONNELLY
  •  CRISTAL LEE MCINTYRE
  •  DANIEL CLAYTON
  •  DARREN JAMES CORNISH
  •  DEBRA ADKIN
  •  FALLON KAHLIA CUTMORE
  •  FRANK PARESE
  •  GRAEME JOHN LEE
  •  IGOR ZELDIS
  •  JACOB MITCHELL KOPETINSKY
  •  JADE BEDFORD
  •  JASON LESLIE HARRISON
  •  JASON RODNEY SCANES
  •  JAY JAY CALTON
  •  JIRRAYN GOROGO-RAWSON
  •  JOHN DAVID ROSE
  •  JOHN DUNCAN FULTON
  •  JOHN ROBERT SCATTERGOOD
  •  JORDAN BLAIR
  •  JOSEPH DAVID CHERRY
  •  KALA JANE COWAN
  •  KEEGAN AUSTIN WOLDSETH-KING
  •  KERRY JAMES MARLOWE
  •  LAURA THIRD
  •  LAUREN FAUNTLEROY
  •  LUKE JAMES TANTTARI
  •  MARK RICHARD CLAY
  •  MATTHEW EMANUEL ECONOMOS
  •  MICHEAL SULLIVAN
  •  NATHAN JAMES ROBINSON
  •  NATHAN PAUL TANNER
  •  NICOLE GILLSON
  •  OLIVIA ROSE HEMINGWAY
  •  PATRICK MACCAULEY
  •  PAUL ANTHONY CROZIER
  •  PAUL FRANCIS ALDERMAN
  •  PAUL HODDER
  •  PHILLIP JOHN PAYNE
  •  RENNEE LEA FOX
  •  RICK LEO JONKER
  •  SER-J SKEEN
  •  TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
  •  TAMMY-MAREE HASSAN
  • Stephen John Davis v Roads and Maritime Services

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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