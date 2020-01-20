IN COURT: 59 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, January 20.
- Damian James Robinson v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ADAN JAMES GORRY
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- ALYCE MACEY
- ANTHONY CHARLES MCLEAN
- ANTHONY LOATS
- ASHLEY WALTER ALLEN WICKS
- BIANCA MUNDINE
- BILLY SKEEN
- BRENDAN ANTHONY MCGEE
- BRENDAN DAVID RAWIRI
- CLAY HEALEY
- CLAY ROBERT HEALEY
- COLIN PETER LEE
- CONNOR DANIELS
- COREY CONNELLY
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- DANIEL CLAYTON
- DARREN JAMES CORNISH
- DEBRA ADKIN
- FALLON KAHLIA CUTMORE
- FRANK PARESE
- GRAEME JOHN LEE
- IGOR ZELDIS
- JACOB MITCHELL KOPETINSKY
- JADE BEDFORD
- JASON LESLIE HARRISON
- JASON RODNEY SCANES
- JAY JAY CALTON
- JIRRAYN GOROGO-RAWSON
- JOHN DAVID ROSE
- JOHN DUNCAN FULTON
- JOHN ROBERT SCATTERGOOD
- JORDAN BLAIR
- JOSEPH DAVID CHERRY
- KALA JANE COWAN
- KEEGAN AUSTIN WOLDSETH-KING
- KERRY JAMES MARLOWE
- LAURA THIRD
- LAUREN FAUNTLEROY
- LUKE JAMES TANTTARI
- MARK RICHARD CLAY
- MATTHEW EMANUEL ECONOMOS
- MICHEAL SULLIVAN
- NATHAN JAMES ROBINSON
- NATHAN PAUL TANNER
- NICOLE GILLSON
- OLIVIA ROSE HEMINGWAY
- PATRICK MACCAULEY
- PAUL ANTHONY CROZIER
- PAUL FRANCIS ALDERMAN
- PAUL HODDER
- PHILLIP JOHN PAYNE
- RENNEE LEA FOX
- RICK LEO JONKER
- SER-J SKEEN
- TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
- TAMMY-MAREE HASSAN
- Stephen John Davis v Roads and Maritime Services
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.