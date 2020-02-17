IN COURT: 60 People appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, Monday, February 17.
- ADAN JAMES GORRY
- ALYCE MACEY
- ANTHONY LOATS
- BEAU ROBBINS
- BRIDIE SMITH
- BRODIE BOORMAN
- CALEB JOHN EGGINS
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- CW
- DANIEL POLLEY
- DARREN JAMES CORNISH
- DARRIN JAMES BAYLY
- DWAYNE WINKLER
- FRANK STEPHEN SPOWART
- GERARD PETER RESIDE
- GORDON ALLAN MARSH
- GRANT WAYNE BAKER
- GREGORY DAVID WELSH
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- HERBERT JOHN THURTEL
- ISAAC MORGAN
- JAMANE EGGINS
- JASON PFEIFFER
- JESSICA MCDONALD
- JIRRAYN GOROGO-RAWSON
- JOHN DAVID ROSE
- JOSEPH DAVID CHERRY
- JOSHUA LISLE HUTLEY
- KAREN SAXON
- KARL JORG SCHERBARTH
- KENNETH HENRY RAWSON
- KYIEISHA EGGINS
- LAURA THIRD
- LAURA THIRD
- LEX BRADLEY GREEN
- LUKE JAMES TANTTARI
- MATTHEW COLIN TAYLOR
- MICHAEL JOSEPH TAPP
- NATHAN JAMES MCGUIRE
- PATRICK MACCAULEY
- PAUL ANTHONY CROZIER
- PAUL FRANCIS ALDERMAN
- PAUL LUDWIG GAYKO
- PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
- PETER JOHN ELLIS
- RAYMOND NEWELL
- RENNEE LEA FOX
- RICKY DAVID FLAVELL
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SCOTT WILLIAM TAYLOR
- SHAYNE LESLIE JOHNSON
- THOMAS JAMES PAGE
- TODD ROBERT FLETCHER
- VICKY LOGAN
- WAYNE LAWTON
- Damian James Robinson v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Isabelle Louise SKINNE Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Madeline Johnstone-Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Stephen John Davis v Roads and Maritime Services
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.