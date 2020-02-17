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Crime

IN COURT: 60 People appearing in court today

Jenna Thompson
by
17th Feb 2020 8:25 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, Monday, February 17. 

 

  • ADAN JAMES GORRY
  •  ALYCE MACEY
  •  ANTHONY LOATS
  •  BEAU ROBBINS
  •  BRIDIE SMITH
  •  BRODIE BOORMAN
  •  CALEB JOHN EGGINS
  •  CRISTAL LEE MCINTYRE
  •  CW
  •  DANIEL POLLEY
  •  DARREN JAMES CORNISH
  •  DARRIN JAMES BAYLY
  •  DWAYNE WINKLER
  •  FRANK STEPHEN SPOWART
  •  GERARD PETER RESIDE
  •  GORDON ALLAN MARSH
  •  GRANT WAYNE BAKER
  •  GREGORY DAVID WELSH
  •  HARLEY THOMAS SULLIVAN
  •  HERBERT JOHN THURTEL
  •  ISAAC MORGAN
  •  JAMANE EGGINS
  •  JASON PFEIFFER
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JIRRAYN GOROGO-RAWSON
  •  JOHN DAVID ROSE
  •  JOSEPH DAVID CHERRY
  •  JOSHUA LISLE HUTLEY
  •  KAREN SAXON
  •  KARL JORG SCHERBARTH
  •  KENNETH HENRY RAWSON
  •  KYIEISHA EGGINS
  •  LAURA THIRD
  •  LAURA THIRD
  •  LEX BRADLEY GREEN
  •  LUKE JAMES TANTTARI
  •  MATTHEW COLIN TAYLOR
  •  MICHAEL JOSEPH TAPP
  •  NATHAN JAMES MCGUIRE
  •  PATRICK MACCAULEY
  •  PAUL ANTHONY CROZIER
  •  PAUL FRANCIS ALDERMAN
  •  PAUL LUDWIG GAYKO
  •  PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
  •  PETER JOHN ELLIS
  •  RAYMOND NEWELL
  •  RENNEE LEA FOX
  •  RICKY DAVID FLAVELL
  •  RYAN WILLIAM FARNHAM
  •  SCOTT WILLIAM TAYLOR
  •  SHAYNE LESLIE JOHNSON
  •  THOMAS JAMES PAGE
  •  TODD ROBERT FLETCHER
  •  VICKY LOGAN
  •  WAYNE LAWTON
  • Damian James Robinson v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Isabelle Louise SKINNE Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Madeline Johnstone-Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Stephen John Davis v Roads and Maritime Services

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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